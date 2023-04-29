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Не перекусывать и есть медленно: украинская звездная спортсменка поделилась секретом стройности

Алена Кюпели
29 апреля 2023, 14:03 обновлено 29 апреля, 14:07
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Дарья Белодед - красивая и стройная девушка. Ее советы - настоящая ценность для тех, кто хочет выглядеть, как она.
Дарья Белодед
Дарья Белодед / Instagram

Украинская спортсменка, чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед поделилась информацией о том, как поддерживает свое тело в тонусе, а также раскрыла секреты своего здоровья и стройности.

Соответствующим постом спортсменка поделилась на своей странице в Instagram.

По словам Дарьи, она достаточно часто получает вопросы по теме питания. "Для меня это большая тема и говорить о ней можно много. Я имела разный опыт, но погружалась в эту тему с головой", - делится спортсменка.

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Она также дает несколько советов о том, как правильно питаться, чтобы не набирать вес и не потерять здоровье.

1.Пытайтесь выдерживать паузу между приемами пищи 4-6 часов и не перекусывать.

2.Ешьте овощи каждый день.

3. Ешьте медленно, чтобы чувствовать насыщение едой. Когда мы съедаем все быстро, нам кажется, что мы не наелись и хочется еще и еще.

4.Не ешьте, если у вас нет ощущения голода. Нас приучили есть по часам, потому что нужно, но организм сам чувствует, когда ему нужно. И если, например, утром вы не хотите завтракать, не надо есть через силу.

5.Сладкое – это привычка, поверьте мне, что если на определенный период убрать сладкое из своего рациона, через некоторое время вам его не будет хотелось. И когда вы будете есть обычную конфету, она вам будет казаться слишком сладкой и приторной.

6. Пейте чистую воду, а не соки и другие сладкие напитки. Конечно иногда можно, но не часто.

7.Уберите соусы и все неполезные продукты, улучшающие вкус блюда. Кушать вкусно можно и из полезных продуктов.

"Любите себя и свое тело", - добавляет селебрити.

Напомним, ранее Дарья Белодед побаловала фанатов снимком из пустыни - девушка сидит на песчаных дюнах в черном мини-платье, похожем на греческую тогу, подперев голову рукой. Подол ее наряда задрался так, что из-под него выглядывают идеально подтянутые, стройные ножки Белодед.

Кроме того, недавно Белодед показала небольшой фрагмент со своего пребывания в Дубае. В кадре украинская спортсменка позирует на фоне Бурдж-эль-Араб - знаменитого "парусника", который является гостиничным комплексом и одной из визитных карточек крупнейшего города ОАЭ.

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Дарья Белодед
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