Анастасия Волочкова смешала Ариадну с грязью за отказ балерине в приглашении на выпускной вечер.

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Анастасия Волочкова наехала на дочь Ариадну из-за выпускного / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова затеяла скандал со своей единственной дочерью - 17-летней Ариадной. В этом году девушка заканчивает школу, и четко дала понять матери, что на последнем звонке и выпускном балу видеть ее не желает.

Ариадна Волочкова уже более трех лет не живет с балериной - она перебралась к отцу и его новой семье, где ее не донимают папарацци и выходки эпатажной матери. Неудивительно, что особенные дни в жизни каждого подростка Волочкова-младшая не захотела превращать в очередной бенефис танцовщицы.

Анастасия в свою очередь, вместо того, чтобы войти в положение своего ребенка, замять этот вопрос и жить дальше, решила вынести сор из избы. Она наехала на Ариадну, дескать не удивлена поведением наследницы, которая ревнует к ее славе, а сама в жизни пока ничего не добилась.

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Такой комментарий она дала росСМИ: "Выпускной вечер, выпускной бал, не захотела видеть, приревновала к моей славе, к моему успеху, ради Бога. Ничего страшного не произошло! Она пока еще никем не стала, но уже видит во мне конкурентку. Тогда как за моими плечами уже целая карьера!"

Позже ситуация накалилась: на своей странице в Instagram Волочкова выложила многоминутное видео, в котором называет дочь неблагодарной, а семью бывшего мужа - клоакой. Балерина жалуется, что ее предали, потому что дочь боится, что та "перетянет одеяло на себя". Тогда Анастасия заявила, что все же придет на выпускной вопреки запрету Ариадны. Не обошлось и без фирменного шпагата.

Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.

В комментариях под постом пользователи сети были шокированы поведением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.

Также мы писали, что Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Смотрите видео о том, почему балерина не стала мамой во второй раз:

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