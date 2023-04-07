"Не готова отказаться": Лобода удивила новым заявлением о РФ

По словам Светланы Лободы, русскоязычные песни для нее всего лишь инструмент коммуникации.

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Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода с начала масштабного вторжения войск РФ в Украине покинула страну-агрессора и изменила репертуар.

Артистка выпустила новый альбом, в который вошли множество новых песен на украинском языке. В интервью Главреду Лобода призналась, что отказываться от своих российских песен она не намерена.

"Сегодня весь мой русскоязычный репертуар в Украине ограничен и я понимаю почему - такие исторические обстоятельства. Я разделяю значимость украинского языка сегодня - это щит, это броня. Я поддерживаю это. Новых украиноязычных песен в моем репертуаре стало в разы больше, а будет ещё больше. Мой русскоязычный материал - это история меня, которую я не хочу переписывать", - заявила певица Главреду.

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Певица отметила, что для нее русский язык - это всего лишь инструмент коммуникации.

"Я буду использовать его и дальше, поскольку не готова отказаться от своих поклонников по всему миру", - заявила певица.

При этом артистка призналась, что при нынешней власти в России она никогда не вернется с концертами.

"Что касается концертов, моя позиция неизменна - при нынешней власти никакие мои выступления там невозможны", - добавила она.

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