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"Подверглись гонениям": Лобода публично рассказала о Пугачевой и Галкина после скандала в России

Мария Тупик
7 апреля 2023, 19:30 обновлено 7 апреля, 19:40
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Светлана Лобода призналась, что с начала войны она не виделась Галкиным и Пугачевой.
Лобода, Галкин, Пугачева
Лобода, Галкин, Пугачева / instagram.com/maxgalkinru, пресс-служба Лободы

Украинская певица Светлана Лобода в эксклюзивном интервью для Главреда рассказала о своем отношении к российским артистам и "беспрецедентном гонении" Аллы Пугачевой и Максима Галкина из страны-агрессоре, которая устроила войну в Украине.

"Алла Борисовна и Максим всегда приезжали на все мои большие концерты, мы с дочкой несколько раз бывали у них в гостях. Я все время чувствовала поддержку от них и даже в такой сложной ситуации, когда их семья подверглась беспрецедентным гонениям, они не отступили от своих принципов и выбрали сторону правды. Это вызывает глубокое уважение", - рассказала Лобода в нашем интервью.

Также певица призналась, что с начала войны она не виделась ни с Галкиным, которого признали в России иноагентом, ни с Пугачевой.

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"К сожалению, пока мы не пересеклись лично. Скоро у меня концерт в Тель-Авиве, может там удастся их обнять", - рассказала Света.

При этом Лобода призналась, что с российскими артистами она сейчас не общается, но и выступать в России она не собирается.

"Я надеюсь, что совсем скоро Украина победит и вновь станет целостной, свободной и процветающей. Что касается концертов, моя позиция неизменна - при нынешней власти ( в РФ - ред.) никакие мои выступления там невозможны", - сказала артистка.

Ранее Максим Галкин во время одного из своих монологов признался, что президентство Владимира Зеленского сделало его жизнь невыносимой, однако он искренне желает Украине независимости и целостности.

Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.

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