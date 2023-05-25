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"Выдыхаю, и понимаю, что не хочу": Димопулос призналась, вернется ли в Украину

Анна Подгорная
25 мая 2023, 16:50 обновлено 25 мая, 16:50
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Санта Димопулос отмечает, что мысли про дом одолевают ее, но пока она вынуждена сопротивляться.
Санта Димопулос
Санта Димопулос рассказала, когда вернется в Украину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

Певица, блогерша и медиадива Санта Димопулос во время полномасштабной войны в Украине большую часть времени проводит с мужем и детьми в Монако. Она много путешествует, и время от времени наведывается в Киев.

Артистка убеждена, что в ближайшее время для нее ситуация с местом проживания не изменится. Отвечая в Instagram на вопросы поклонников, Димопулос отметила, что до окончания войны возвращаться не будет вопреки сильному желанию, которое возникает время от времени.

Такое решение она приняла не из личных интересов или убеждений. Оно в первую очередь продиктовано заботой и обязательствами перед своими двумя детьми, 14-летним Даниэлем и 4-летней Софией, утверждает Димопулос

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"Накатывает иногда, и хочется все бросить и вернуться уже сейчас. Потом выдыхаю, и понимаю, что не хочу, чтобы мои дети видели и чувствовали войну. Я не знаю, как смогу куда-то выезжать или отпускать их от себя, зная, что в любой момент есть опасность. Мы все очень хотим домой, я сама езжу в Киев, но детей сейчас перевозить не готова", - пишет инфлюэнсер.

'Выдыхаю, и понимаю, что не хочу': Димопулос призналась, вернется ли в Украину
Санта Димопулос рассказала, когда вернется в Украину / instagram.com/santadimopulos

Ранее стало известно, что лояльная к стране-агрессору украинская певица Maruv планирует вернуться в Украину после войны - она с мужем и ребенком разработала "безопасный план".

Также российский комик Максим Галкин, который признан в рф иноагентом из-за антивоенной позиции, впервые рассказал, как принимал решение покинуть страну-агрессора, и когда выезжал.

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