До официального объявления: Горбунов раскрыл, где будут снимать Голос країни-13

Ведущий лучшего музыкального шоу Украины назвал страну, которая примет у себя национальные таланты.

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Юрий Горбунов раскрыл подробности шоу Голос країни-13 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gorbunovyuriy, instagram.com/goloskrainy_official

Украинский ведущий Юрий Горбунов в эфире Сніданку з 1+1 раскрыл первые подробности про съемки грядущего, 13 сезона музыкального шоу Голос країни. Вместе со своей супругой и соведущей Катей Осадчей он объявил о продлении кастинга о 15 июня.

Кроме того Горбунов заинтриговал публику местом съемок проекта. Пока это неофициальная информация, однако организаторы уже намекают на то, что Голос країни-13 состоится в Польше.

"Чрезвычайно приятно констатировать факт, что "Голос країни-13" расширяет свои горизонты и снимает любые границы. Польша – это главный друг Украины, подставивший свое плечо в трудную минуту, так что в творчестве мы объединимся. Голос країни зазвучит по всей Европе, ведь Украина и Польша объединяются для создания нового сезона музыкального проекта", - делится шоумен.

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В свою очередь Катя Осадчая обратилась к тем, кто лишь думает над участием в кастинге на Голос країни. Им ведущая дала несколько дельных советов о том, как преуспеть на конкурсе.

"В первую очередь могу дать совет не волноваться, а правильно выбрать репертуар. Важно, чтобы песня была интересна вокально, ведь от этого зависит первое впечатление, которое вы произведете на кастинг-менеджера. Советую использовать свой шанс по полной, и если у вас получается записать в одном видео "поппури" – это нужно сделать", - рассказывает ведущая.

Смотрите интервью Юрия Горбунова и Кати Осадчей про 13 сезон шоу Голос країни:

Ранее стало известно, какую сумму удалось собрать на оборудование для украинских защитников во время финала 12 сезона музыкального проекта Голос країни.

Также украинский ведущий Юрий Горбунов рассказал про свой первый брак, и признался, поддерживает ли отношения с бывшей женой, с которой развелся 8 лет назад.

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