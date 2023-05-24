'Завернулась в флаг Украины': Камалия и Захур вышли на красную дорожку в Каннах

Артистка Камалия вместе с мужем Захуром вышла на красную дорожку в Каннах. Супруги оделись в патриотическом стиле.

https://stars.glavred.info/zagornulas-v-prapor-ukrajini-kamaliya-ta-zahur-viyshli-na-chervonu-dorizhku-v-kannah-10472512.html Ссылка скопирована

Камалия и Захур вышли на красную дорожку в Каннах / коллаж: 2главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

В Каннах на Лазурном берегу продолжается 76 кинофестиваль. На красную дорожку выходят множество голливудских знаменитостей. На днях там появились и украинские звезды. На красную дорожку певица Камалия вышла за руку с мужем Мохаммадом Захуром. Для себя они выбрали одежду в патриотическом стиле.

"Мы вместе с Захуром представляем Украину во всей ее красе на Каннском международном кинофестивале", - подписала фотографию певица в Instagram.

Камалия была одета в желтое платье с вырезом до бедра и асимметричным топом. Талию подчеркивал широкий пояс, декорированный блестками и голубыми цветами. Также Камалия завернулась в сине-желтый флаг.

видео дня

Миллиардер Мохаммад Захур предстал в желтых штанах и голубом жакете. Его образ дополнял яркая бабочка.

Камалия и Мохаммад Захур

Напомним, что в апреле Камалия заявила, что разводится с миллиардером после 20 лет брака. Она отметила, что весь последний год они пытались побороть кризис, но все же решили расстаться.

Камалия после развода с миллиардером Захуром неожиданно поделилась общими планами. Певица опубликовала фото, на котором они с уже бывшим мужем и двумя дочерьми, и рассказала, что они собираются сделать вместе.

Камалия показала нового пакистанского мужа после новости о разводе с миллиардером. На одном из светских мероприятий Камалию "поймали" папарацци в компании пакистанского артиста Сахира Али Бхагга.

Недавно Камалия показала, как роскошно мужчина поздравлял ее с 46-летием в Каннах. Несмотря на сплетни вокруг отношений Камалии и ее мужа пакистанского миллиардера Мохаммада Захура, мужчина все же не мог пропустить ее день рождения.

Больше интересных новостей: