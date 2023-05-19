Захур вернулся: Камалия показала, как роскошно муж поздравлял ее с 46-летием в Каннах

Украинская певица Камалия в апреле шокировала поклонников новостью о том, что она разводится с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром после 20 лет брака.
Вчера, 18 мая, популярная украинская певица Камалия 18 мая отпраздновала свой день рождения. Артистке исполнилось 46 лет. В этот день Камалия не устраивала громких празднований, а отправилась в город Канны, где приняла участие в благотворительном вечере украинской культуры - Ukrainian fashion film festival, об этом говорится на странице в Instagram певицы.
На мероприятии Камалия представила музыкальную программу и исполнила свои популярные хиты на украинском. Перед зрителями звезда появилась в голубом костюме со стильным венчиком на голове.
Несмотря на сплетни вокруг отношений Камалии и ее мужа пакистанского миллиардера Мохаммада Захура, мужчина все же не мог пропустить ее праздник. Он внимательно следил за выступлением возлюбленной и поддерживал ее. А в конце ее выступления вышел на сцену с огромным букетом цветов и сказал: "Спасибо, что вы все собрались на день рождения моей любимой женщины".
После мероприятия супруги отправились праздновать в местный ресторан. Там Камалия и Мохаммад Захур весело танцевали и проводили время вместе.
В ресторане мужчина подарил певице еще один большой букет. Камалия была приятно поражена очередным подарком.
Камалия и Мохаммад Захур
Напомним, что в апреле Камалия заявила, что разводится с миллиардером после 20 лет брака. Она отметила, что весь последний год они пытались побороть кризис, но все же решили расстаться.
Камалия после развода с миллиардером Захуром неожиданно поделилась общими планами. Певица опубликовала фото, на котором они с уже бывшим мужем и двумя дочерьми, и рассказала, что они собираются сделать вместе.
Камалия показала нового пакистанского мужа после новости о разводе с миллиардером. На одном из светских мероприятий Камалию "поймали" папарацци в компании пакистанского артиста Сахира Али Бхагга.
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