УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Екатерина Репяхова удивила странным обещанием после скандала со спецпропуском

Анна Подгорная
18 мая 2023, 19:59 обновлено 18 мая, 19:59
28
Жена Виктора Павлика отметила, что живет с артистом жизнью простой украинской семьи.
Екатерина Репяхова, Виктор Павлик
Екатерина Репяхова поблагодарила за скандал со спецпропуском / instagram.com/viktorpavlik

Украинская блогерша, жена и концертный директор Виктора Павлика Екатерина Репяхова отказалась комментировать скандал, который разгорелся из-за их хвастовства спецпропуском и поездки по закрытой территории, в прессе. Она мотивировала это тем, что дескать все равно для всех останется плохой.

Тем не менее в своем блоге она решила пооткровенничать с поклонниками и выразила нестандартную реакцию на негатив, который сейчас скопился вокруг ее семьи.

Так Репяхова в Instagram-сторис рассказала, что очень благодарна скандалу, так как посмотрела на него философски, увидела несколько жизненных уроков, и пообещала стать "еще лучше".

видео дня

"Я благодарна жизни за эту ситуацию, потому что она помогла мне многое понять. Указала, кто мои друзья, а кто не совсем. Кризис – это развитие, если смотреть в глаза и работать над этим. Это хорошая возможность стать еще лучшей версией себя, что я и делаю. Из этой неприятной ситуации я беру все, что поможет мне стать еще лучше", - рассуждает Екатерина.

Возвращаясь к ситуации со спецпропуском, Репяхова вновь признала свою вину и подчеркнула, что не ищет оправдания. Кроме того, она отметила, что упрекать ее с Павликом семью в том, что они бесятся с жиру, не стоит. "Могу сказать только одно. Мне муж пропуск не дарил. Мы не куркули. Мы обычная украинская семья, живем на съемной квартире, у нас кредитные машины, и что-что, а дарить пропуски – точно не о нас. ... Я не права, и конечно, несу за это ответственность", - подытожила жена Виктора Павлика.

Екатерина Репяхова
Екатерина Репяхова поблагодарила за скандал со спецпропуском / instagram.com/repyahovakate

Скандал со спецпропуском

Напомним, что Виктор Павлик с женой попали в скандал из-за спецпропуска для "избранных". Павлик решил воспользоваться своим влиянием в корыстных целях, за что тут же был освистан в сети.

В Киеве полиция отобрала у Виктора Павлика скандальный спецпропуск, которой тот хвастался с женой. Полиция изъяла у певца Виктора Павлика спецпропуск, предоставляющий право передвижения по городу во время действия комендантского часа.

Жена Виктора Павлика оправдалась за" удовольствие не для всех " по спецпропуску. Екатерина Репяхова вступилась за певца, и назвала легкомысленный поступок неудачной шуткой.

Другие новости:

шоу-бизнес Виктор Павлик новости шоу бизнеса Екатерина Репяхова
Реклама

Главное за день

ВСУ пойдут в два контрнаступления - летом и осенью - Свитан

ВСУ пойдут в два контрнаступления - летом и осенью - Свитан

18:18 Украина
Мечта невыполнима: эксперт рассказал, сможет ли РФ ударить по "центрам принятия решений"

Мечта невыполнима: эксперт рассказал, сможет ли РФ ударить по "центрам принятия решений"

17:24 Украина
ВСУ пошли на штурм в Бахмуте: оккупанты несут огромные потери

ВСУ пошли на штурм в Бахмуте: оккупанты несут огромные потери

16:55 Украина
Все главные новости

Последние новости

20:06

Настоящий обман зрения: лишь единицы найдут очки за 15 секунд

19:59

Екатерина Репяхова удивила странным обещанием после скандала со спецпропуском

19:57

Глава Минобороны Норвегии сделал странное заявление о передаче Украине F-16Видео

19:45

Опухшая и в трениках: любовница Путина Кабаева появилась на публике

19:17

Смеялись все: оккупант рассмешил военных рассказом об "изящном" взятии в пленВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:52

"Ребята будут разрывать "соседей": астролог назвала месяц позора для России - гороскоп для ВСУВидео

18:31

Очистит пол и нейтрализует запах в доме: 6 неожиданных способов использовать соль

18:29

Лучше снять и не надевать: куда деть обручальное кольцо после разводаВидео

18:18

ВСУ пойдут в два контрнаступления - летом и осенью - СвитанВидео

Реклама
18:00

Головоломка для людей с высоким IQ: только настоящие гении найдут ошибку на изображении кабинета

17:46

"Чудила и путинский подхалим": экс-помощник Джонсона рассказал, как тот жестко раскритиковал Макрона

17:43

Минимум 28 тысячи гривен: в Украине повышают зарплаты медикамВидео

17:30

​​​​​​​Как быстро сварить гороховое пюре: секрет нежного и насыщенного блюда

17:24

Мечта невыполнима: эксперт рассказал, сможет ли РФ ударить по "центрам принятия решений"

17:20

Ошибка, которую допускает большинство людей: что будет с джинсами, если их часто стирать

17:10

София Ротару поддержала украинцев и показала яркое фото

16:58

Червинский планировал получить $500 тысяч за угон российского самолета - расследование СМИВидео

16:58

"Возраст, стресс, работа вредная": в ГУР рассказали, насколько серьезная болезнь у ЛукашенкоВидео

16:55

ВСУ пошли на штурм в Бахмуте: оккупанты несут огромные потериВидео

16:45

Ксения Мишина извинилась перед украинцами за том, что выложила в Сеть видео работы ПВО в Киеве

Реклама
16:43

Жуткая жарища +30: в Украину несется невероятное пеклоВидео

16:20

Самый известный учитель Украины Авраменко советует, как избегать суржика в речиВидео

16:13

Арестована... заочно: Машу Ефросинину судили и объявили в розыск в Москве

16:12

"Контрнаступление началось": до 7 июня могут быть один или несколько прорывов – СвитанВидео

16:07

Нежнейшее мясо с хрустящей корочкой сведет с ума: как запечь курицу на банке

15:56

"Вопрос нескольких недель": полковник назвал точный месяц, когда разрешится ситуация в БахмутеВидео

15:38

Россия ракетами обстреливает Харьков: слышны сильные взрывы, под завалами могут быть людиВидео

15:25

Попадут в водоворот любви: 3 знака зодиака, которые встретят свою половину в июне

15:20

3 ошибки испоганят все блюдо: рецепт шикарного салата, который готовится очень быстроВидео

15:11

Дженнифер Лопес рассказала, почему чувствует себя виноватой перед свои детьми

15:01

"Месть за определенные действия": Князев прокомментировал судебное дело против негоФото

14:26

Что написать лучшему другу на День рождения: искренние слова и уникальные открытки

14:21

Мир наизнанку - Колумбия: Комаров осуществит мечту настоящего колумбийского супергероя

14:19

Не пропустите счастливый день, когда можно привлечь деньги: приметы 19 мая и что нельзя делатьВидео

14:17

Любители McDonald's узнали, для чего нужны выпуклости на крышках: удивлению нет предела

13:53

ВСУ уничтожили барда и автора команды КВН "Уральские пельмени"

13:52

Хотят ударить по "символическим местам Киева": Данилов объяснил цели новых ракетных атак РФВидео

13:39

В Берлине отменили концерт Павлика из-за скандала со спецпропуском

13:34

Лолита показала свою особенную дочь - ей уже 24 года

13:33

Вдохновленные Голливудом: топ-5 стрижек знаменитостей, которые вам захочется повторить

Реклама
12:56

Не только с детьми: какие фото нельзя ставить на заставку телефона

12:48

"Бункер не спасет": Путин не сможет спрятаться, когда в РФ начнутся масштабные процессы – ГУРВидео

12:25

Артиллеристы ВСУ в районе Лимана получили микроавтобус при содействии Favbet Foundation

12:25

Гороскоп на завтра 19 мая 2023: Рыбам – стресс, Тельцам - творчество

12:21

Russia goodbye: Данилко признался, почему не поменял слова своего хита на Евровидении-2023

12:01

Радиостанция во Франции попала в скандал, назвав турне Зеленского по Европе "шапито"

12:00

Россия может потерпеть поражение в войне уже через четыре месяца - Виктор КевлюкЭксклюзив

11:51

ВСУ "насыпают" оккупантам: за сутки продвинулись на 1700 метров до Бахмута - Череватый

11:35

"Путин в отчаянии раскрывает карты": РФ начала применять свое самое лучшее оружие – аналитикВидео

11:29

Кто мать детей Киркорова: что известно о женщине из Украины, родившей наследников путинисту

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять