Екатерина Репяхова удивила странным обещанием после скандала со спецпропуском

Жена Виктора Павлика отметила, что живет с артистом жизнью простой украинской семьи.

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Екатерина Репяхова поблагодарила за скандал со спецпропуском / instagram.com/viktorpavlik

Украинская блогерша, жена и концертный директор Виктора Павлика Екатерина Репяхова отказалась комментировать скандал, который разгорелся из-за их хвастовства спецпропуском и поездки по закрытой территории, в прессе. Она мотивировала это тем, что дескать все равно для всех останется плохой.

Тем не менее в своем блоге она решила пооткровенничать с поклонниками и выразила нестандартную реакцию на негатив, который сейчас скопился вокруг ее семьи.

Так Репяхова в Instagram-сторис рассказала, что очень благодарна скандалу, так как посмотрела на него философски, увидела несколько жизненных уроков, и пообещала стать "еще лучше".

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"Я благодарна жизни за эту ситуацию, потому что она помогла мне многое понять. Указала, кто мои друзья, а кто не совсем. Кризис – это развитие, если смотреть в глаза и работать над этим. Это хорошая возможность стать еще лучшей версией себя, что я и делаю. Из этой неприятной ситуации я беру все, что поможет мне стать еще лучше", - рассуждает Екатерина.

Возвращаясь к ситуации со спецпропуском, Репяхова вновь признала свою вину и подчеркнула, что не ищет оправдания. Кроме того, она отметила, что упрекать ее с Павликом семью в том, что они бесятся с жиру, не стоит. "Могу сказать только одно. Мне муж пропуск не дарил. Мы не куркули. Мы обычная украинская семья, живем на съемной квартире, у нас кредитные машины, и что-что, а дарить пропуски – точно не о нас. ... Я не права, и конечно, несу за это ответственность", - подытожила жена Виктора Павлика.

Екатерина Репяхова поблагодарила за скандал со спецпропуском / instagram.com/repyahovakate

Скандал со спецпропуском

Напомним, что Виктор Павлик с женой попали в скандал из-за спецпропуска для "избранных". Павлик решил воспользоваться своим влиянием в корыстных целях, за что тут же был освистан в сети.

В Киеве полиция отобрала у Виктора Павлика скандальный спецпропуск, которой тот хвастался с женой. Полиция изъяла у певца Виктора Павлика спецпропуск, предоставляющий право передвижения по городу во время действия комендантского часа.

Жена Виктора Павлика оправдалась за" удовольствие не для всех " по спецпропуску. Екатерина Репяхова вступилась за певца, и назвала легкомысленный поступок неудачной шуткой.

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