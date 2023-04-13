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"Не то будущее, которое мы себе представляли": Камалия разводится с миллиардером после 20 лет брака

Мария Тупик
13 апреля 2023, 19:19 обновлено 13 апреля, 19:20
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Камалия заявила, что за 20 лет супружеской жизни они на своем примере показали, насколько гармоничной должна быть идеальная украинская семья.
Камалия разводится с мужем
Камалия разводится с мужем / instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия удивила сообщением о личной жизни. Она заявила о разводе с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром.

Артистка сообщила на своей странице в Instagram, что они приняли решение о разводе спустя 20 лет брака.

"Мы знаем, что не этого ждал от нас украинский народ. Это не то будущее, которое мы себе представляли. С тяжелым сердцем мы продвигаемся вперед по отдельности. Мы настоящие люди, с реальной жизнью, настоящими семьями, друзьями и коллегами", - написала Камалия.

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Она отметила, что весь последний год они пытались побороть кризис, но все же решили расстаться.

"Мы старательно работали над нашими проблемами на протяжении последнего года, и пришли к выводу, что, хотя мы очень любим друг друга, мы останемся разделенными и больше не будем партнерами в браке. При этом мы остаемся партнерами в воспитании детей и желаем вместе их воспитывать и стать дорогими друзьями и преданными родителями наших любимых дочерей Арабеллы и Мирабеллы", - подчеркнула артистка.

Камалия добавила, что за 20 лет супружеской жизни они на своем примере показали, насколько гармоничной должна быть идеальная украинская семья. Она заверила, что в будущем они покажут украинцам, как идеальная семья должна продолжать жить в любви и согласии даже после распада.

Камалия с мужем и детьми
Камалия с мужем и детьми / instagram.com/kamaliyaofficial

Также артистка попросила СМИ уважать личное пространство семьи и частную жизнь и не беспокоить ее и Захура в этот тяжелой период.

Что стало причиной развода Камалии с мужем

Стоит отметить, что несколько дней назад Камалия рассказала в интервью "ЖВЛ" о своем первом серьезном конфликте с мужем за 20 лет брака. Она покинула дом в Лондоне, где жила вместе с Захуром и детьми. Причиной ссоры стала дочь миллиардера от его первого брака с россиянкой.

Камалия вышла замуж за британско-украинского миллиардера пакистанского происхождения Мохаммада Захура в 2003 году. В 2013 году она родила двойню - девочек назвали Арабелла и Мирабелла.

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