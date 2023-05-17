Камалия показала нового пакистанского мужа после новости о разводе с миллиардером

Камалия и Захур два десятилетия прожили вместе, и все еще поддерживают тесные отношения.

https://stars.glavred.info/kamaliya-pokazala-novogo-pakistanskogo-muzha-posle-novosti-o-razvode-s-milliarderom-10471006.html Ссылка скопирована

Камалия рассказала, как ее поженили с пакистанской суперзвездой / instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия в апреле шокировала поклонников новостью о том, что она разводится с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром после 20 лет брака. Несмотря на это бывшие супруги много времени проводят вместе, так как имеют совместные проекты.

Сейчас артистка находится в Пакистане, где яркая блондинка уже произвела фурор среди местного бомонда. На одном из светских мероприятий Камалию "поймали" папарацци в компании пакистанского артиста Сахира Али Бхагга.

Местная желтая пресса тут же стала распространять слухи о том, что импозантный мужчина - новый бойфренд, а может и тайный муж украинской певицы. Об этом рассказала сама Камалия на своей странице в Instagram.

видео дня

"Обожаю эти потрясающие заголовки журналистов! Вот и пакистанские журналисты нашли сенсацию. Цитирую: "Камалия тайно вышла замуж в Пакистане? Судя по фотографиям, попавшим в распоряжение пакистанских СМИ, популярная украинская певица Камалия тайно вышла замуж за пакистанскую мегазвезду Сахира Али Бхагга. Фотографии слил друг, пожелавший остаться неизвестным, которого пригласили на свадебную вечеринку. Более подробная информация ожидается и будет отслеживаться". Где-то я это уже видела)) Спасибо, уважаемые журналисты, за внимание ко мне", - пишет Камалия.

В комментариях поклонники певицы со смехом уточняют, можно ли уже ее поздравлять с бракосочетанием, и отмечают, что украинские женщины настолько красивы, что в любой стране для них находится множество именитых женихов, и Камалия - очень яркое тому подтверждение.

Камалия с "тайным мужем" Сахиром Али Бхаггом / instagram.com/kamaliyaofficial

Ранее стало известно, что украинская топ-модель Алла Костромичева беременна во второй раз. Манекенщица показала внушительный животик в роскошном образе.

Также дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп впервые рассказала о своем новом любовном увлечении, и продемонстрировала страстный поцелуй с избранницей.

Другие новости: