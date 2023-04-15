Камалия после развода с миллиардером Захуром неожиданно поделилась совместными планами

Певица опубликовала фото, на котором они с уже бывшим мужем и двумя дочерьми, и рассказала, что они собираются сделать вместе.

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Камалия с семьей/ instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия после заявления о том, что она разводится с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром после 20 лет брака, вновь удивила поклонников.

Она обнародовала на своей странице в Instagram фото, где она с уже бывшим мужем и их двумя детьми, и поделилась общими планами.

Так, Мохаммад придет поддержать свою бывшую жену на цирковом шоу, где она будет выступать. Как отметила Камалия, там соберутся дорогие ей люди, которые будут поддерживать ее во время выступления.

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"Увидимся сегодня на 12-часовом спектакле в Киевском цирке, где я выступлю с финальным номером со всеми артистами цирка. Мои принцессы, Захур, моя мама вместе с другими друзьями будут поддерживать меня с ложи директора цирка. Это новое шоу, и я смотрел его во время репетиции, и это просто фантастика. Пожалуйста, приходите", – написала Камалия.

Камалия с семьей/ instagram.com/kamaliyaofficial

Напомним, украинская певица Камалия удивила сообщением о личной жизни. Она заявила о разводе с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром после 20 лет супружеской жизни.

Стоит отметить, что за несколько дней до этого Камалия рассказала в интервью "ЖВЛ" о своем первом серьезном конфликте с мужем за 20 лет брака. Она покинула дом в Лондоне, где жила с Захуром и детьми. Причиной ссоры стала дочь миллиардера от его первого брака с россиянкой.

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