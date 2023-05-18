Максим Галкин похвастался худенькими ножками Аллы Пугачевой

Российский комик и шоумен Максим Галкин состоит в отношениях с Аллой Пугачевой уже более 20 лет. Тем не менее артист по-прежнему влюблен в 74-летнюю Примадонну, как мальчишка.
В своем блоге он нередко публикует кадры с возлюбленной. Последнее время из-за плотного концертного графика дома Галкин бывает нечасто, поэтому тоскует по семье.
Так на его странице в Instagram недавно появился его совместный снимок с Пугачевой - Примадонна в дерзком наряде кокетливо задрала стройную ножку, а Галкин восторженно наблюдает за ней.
В комментариях к фото поклонники отметили, что это - уже архивное фото, выполненное еще в подмосковном замке знаменитостей Грязь. По слухам, звездная чета уже избавилась от дорого имущества в стране-оккупанте, и возвращаться из Израиля не планирует.
Также Галкина засыпали просьбами о том, чтобы он опубликовал более свежие кадры с Пугачевой и их детьми - за семейной жизнью артистов им наблюдать особенно любопытно.
Ранее Максим Галкин во время одного из своих монологов признался, что президентство Владимира Зеленского сделало его жизнь невыносимой, однако он искренне желает Украине независимости и целостности.
Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.
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