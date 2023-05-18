Максим Галкин похвастался худенькими ножками Аллы Пугачевой

Романтическое настроение комика нашло отображение в семейном снимке с Примадонной.

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Максим Галкин показал ножки Пугачевой в дерзком наряде / instagram.com/maxgalkinru

Российский комик и шоумен Максим Галкин состоит в отношениях с Аллой Пугачевой уже более 20 лет. Тем не менее артист по-прежнему влюблен в 74-летнюю Примадонну, как мальчишка.

В своем блоге он нередко публикует кадры с возлюбленной. Последнее время из-за плотного концертного графика дома Галкин бывает нечасто, поэтому тоскует по семье.

Так на его странице в Instagram недавно появился его совместный снимок с Пугачевой - Примадонна в дерзком наряде кокетливо задрала стройную ножку, а Галкин восторженно наблюдает за ней.

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В комментариях к фото поклонники отметили, что это - уже архивное фото, выполненное еще в подмосковном замке знаменитостей Грязь. По слухам, звездная чета уже избавилась от дорого имущества в стране-оккупанте, и возвращаться из Израиля не планирует.

Также Галкина засыпали просьбами о том, чтобы он опубликовал более свежие кадры с Пугачевой и их детьми - за семейной жизнью артистов им наблюдать особенно любопытно.

Максим Галкин показал ножки Пугачевой в дерзком наряде / instagram.com/maxgalkinru

Ранее Максим Галкин во время одного из своих монологов признался, что президентство Владимира Зеленского сделало его жизнь невыносимой, однако он искренне желает Украине независимости и целостности.

Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.

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