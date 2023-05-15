Следом за Земфирой: Галкин требует, чтобы с него сняли статус иноагента - росСМИ

Более полугода Максим Галкин числится в стране-агрессоре иностранным агентом за публичную поддержку Украины.

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Максим Галкин подал иск в минюст рф об отмене статуса иностранного агента - росСМИ / instagram.com/maxgalkinru

Российский шоумен и комик Максим Галкин был внесен минюстом страны-оккупант в реестр "иностранных агентов" в сентябре 2022 года за активную антивоенную позицию и открытую критику кремля и его главных пропагандистов.

Следом за мужем статуса иноагента потребовала и Алла Пугачева, однако ее заявление пропустили мимо ушей. За более чем год полномасштабной войны семья комика, которая покинула рф в знак несогласия с кровавым путинским режимом, своих убеждений не изменила.

Тем не менее российские СМИ активно стали распространять слух о том, что своим положением иностранного агента в рф Галкин крайне недоволен, дескать шоумен даже подал заявление о снятии с него этого статуса.

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"Максим Галкин потребовал снять с себя статус иноагента. По нашей информации, такой иск на Минюст он подал в Замоскворецкий суд столицы. Шоумен и муж Аллы Пугачёвой пополнил соответствующий реестр 16 сентября 2022 года", - сообщают росСМИ.

Сам артист этот слух пока не прокомментировал, однако известно, что к своему "иноагентству" он относился с большой иронией.

Смотрите видеорепортаж о том, как Алла Пугачева и Максим Галкин из любимцев превратилась в персон нон-грата в стране-оккупанте:

Ранее Максим Галкин во время одного из своих монологов признался, что президентство Владимира Зеленского сделало его жизнь невыносимой, однако он искренне желает Украине независимости и целостности.

Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.

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