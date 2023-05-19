Обратная сторона драки: Бритни Спирс показала, как нежно мирится с мужем

Отношения Асгари и Спирс похожи на американские горки - еще вчера к их дому вызывали полицейских, а уже сегодня они милуются на камеру.

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Бритни Спирс и Сэм Асгари появились вместе на фоне новости про драку и развод / instagram.com/britneyspears

Поклонники американской певицы Бритни Спирс перестали успевать за кульбитами и хитросплетениями личной жизни поп-иконы. Еще менее недели назад светские хроники гудели о громкой ссоре между Брит и ее молодым мужем Сэмом Асгари, которая закончилась дракой и бегством актера из дома.

Но уже сегодня в шумной семейке, похоже, блаженство и идиллия. На своей странице в Instagram Спирс показала дурашливое видео, на котором страстно обнимается и целуется с Асгари.

В подписи к ролику Бритни рассказала, что гордится своим цветником, но недовольна домом, поэтому затеяла в нем ремонт. Также она осыпала комплиментами Сэма.

видео дня

"Я чувствую себя такой счастливой быть с таким невероятным мужем, который вдохновляет меня каждый день!!!" - пишет Спирс.

Громко ссорятся и громко мирятся - это, похоже, про супружескую жизнь артистки. Впрочем, вопреки слухам, пара вместе уже более 6 лет, большую часть из которых, Брит и Сэм были очень счастливы.

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