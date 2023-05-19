Обратная сторона драки: Бритни Спирс показала, как нежно мирится с мужем

Поклонники американской певицы Бритни Спирс перестали успевать за кульбитами и хитросплетениями личной жизни поп-иконы. Еще менее недели назад светские хроники гудели о громкой ссоре между Брит и ее молодым мужем Сэмом Асгари, которая закончилась дракой и бегством актера из дома.
Но уже сегодня в шумной семейке, похоже, блаженство и идиллия. На своей странице в Instagram Спирс показала дурашливое видео, на котором страстно обнимается и целуется с Асгари.
В подписи к ролику Бритни рассказала, что гордится своим цветником, но недовольна домом, поэтому затеяла в нем ремонт. Также она осыпала комплиментами Сэма.
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"Я чувствую себя такой счастливой быть с таким невероятным мужем, который вдохновляет меня каждый день!!!" - пишет Спирс.
Громко ссорятся и громко мирятся - это, похоже, про супружескую жизнь артистки. Впрочем, вопреки слухам, пара вместе уже более 6 лет, большую часть из которых, Брит и Сэм были очень счастливы.
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