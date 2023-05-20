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Арсен Мирзоян поделился редким фото со взрослым сыном от первого брака

Юлия Куришко
20 мая 2023, 02:12
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Певец Арсен Мирзоян обнародовал редкое семейное фото. На нем позировал и старший сын певца от первого брака.
Арсен Мирзоян поделился редким фото со взрослым сыном от первого брака
Арсен Мирзоян показал взрослого сына / коллаж Главред: фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Украинский артист Арсен Мирзоян отпраздновал День вышиванки. Он показал, как провел праздник вместе с семьей.

Музыкант вместе со звездной женой Тоней Матвиенко посетил в Киеве музей Ивана Гончара. Там проходила выставка традиционной украинской и крымскотатарской одежды, об этом он отметил у себя на странице в Instagram.

Звездные супруги взяли с собой детей – дочь Нину, а также сына Арсена от первого брака – Влада. Он предстал на фото в темно-синей вышиванке. Нина позировала в желтом вышитом платье, а Тоня Матвиенко – красном платье, вышитом белыми нитками.

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Арсен Мирзоян поделился редким фото со взрослым сыном от первого брака
Арсен Мирзоян поделился семейной фотографией / Скриншот: instagram.com

Напомним, что MONATIK "отремонтировал" свой самый популярный хит и перепел его на украинском. Дмитрий Монатик перевел песню на украинский язык и теперь он называется "то, от чего без сознания".

Камалия показала, как роскошно мужчина поздравлял ее с 46-летием в Каннах. Супруги отправились праздновать в местный ресторан. Там Камалия и Мохаммад Захур весело танцевали и проводили время вместе.

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Тоня Матвиенко День вышиванки Арсен Мирзоян
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