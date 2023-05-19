MONATIK 'отремонтировал' свой самый популярный хит и перепел его на украинском

Известный артист представил украиноязычную версию своей знаменитой композиции.

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Монатик переработал свой популярный хит / коллаж Главред: фото: УНИАН, скриншот: instagram.com/monatik_official

Украинский артист и композитор MONATIK порадовал поклонников своего творчества релизом "отремонтированной", как говорит сам певец, песни "То, от чего без ума".

Дмитрий Монатик перевел песню на украинский язык и теперь он называется "Те, від чого без тями". Как признался артист, для перевода он выбрал эту песню вместе со слушателями, которые очень просили певца записать ее на родном языке.

"Работая над переводом я постоянно задавал себе вопрос: "актуальна ли эта эмоция?" Но в конце концов сообразил, что сегодня проживаю каждый день, как последний. Ведь завтра могу не проснуться. Понимаю это, смирился с этим. Поэтому сегодня зашиваю душу благодаря музыке. Потому что завтра душа снова может порваться вдребезги, но мы снова будем делать все, чтобы ее спасти и починить. Танцевать, как в последний раз. Наслаждаться моментом, как в последний раз. Быть сильными духом назло врагу!"- написал в посте в Instagram Монатик.

видео дня

Смотрите видеоработу обновленной песни Монатика:

Напомним, что Монатик дал внезапный концерт в киевской электричке. Мультиартист Дмитрий Монатик активно выступает по Украине с благотворительными концертами. Теперь спел в городской электричке в Киеве.

Монатик дал концерт и показал фото разрушений в Харькове. Певец Монатик дал очередной благотворительный концерт, на этот раз в Харькове. И показал фотографии разрушенных оккупантами зданий в Instagram.

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