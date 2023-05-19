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"Вайкуле, будь она неладна": дальнобойщик Гостюхин набросился на певицу и осквернил память Кикабидзе

Сергей Кущ
19 мая 2023, 11:45 обновлено 19 мая, 12:30
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Актер Владимир Гостюхин на старости лет переквалифицировался в пропагандиста.
Владимир Гостюхин, Лайма Вайкуле
Владимир Гостюхин, Лайма Вайкуле / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Российский актер Владимир Гостюхин, который поддерживает войну в Украине, вызверился на певицу Лайму Вайкуле.

Ее словам о том, что она "содержала весь Советский Союз" вывели из себя 76-летнего актера. Более того, он вспомнил актера Вахтанга Кикабидзе, который до последних дней жизни поддерживал Украину.

"Задворки Европы! А при Союзе они считали себя "белыми людьми". Твердили все время: "Мы — Европа". Там все было — заводы, порты… Сейчас это пустыня. И Лайма Вайкуле, будь она неладна… Я никогда не был ее поклонником. Раймонд Паулс, Георг Отс все-таки были советскими людьми. А эта… побрякушка и дура. Кому она нужна? Как и Кикабидзе. Их советский народ принял, их Россия приняла, люди их на руках носили, а они… Вот этот нацизм их всех разъел", - выпалил Гостюхин.

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Напомним, ранее Гостюхин рассказал, как порвал все связи с дочкой и сестрой. По его словам, он пытался связаться с сестрой после вторжения России в Украину, но ему не понравилась реакция родственницы на его письмо. Свою историю актер поведал пропагандисту Борису Корчевникову

Также мы писали, что российский бизнесмен, серийный предприниматель и олигарх, основатель одноименного банка Олег Тиньков решил официально отказаться от российского гражданства.

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