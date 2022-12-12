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"Там сошли с ума": дальнобойщик Гостюхин отрекся от сестры и дочки из-за войны в Украине

12 декабря 2022, 11:05
76-летний Владимир Гостюхин оказался поклонников войны, в отличие от своих родных.
Владимир Гостюхин
Звезда Дальнобойщиков Гостюхин отрекся от сестры и дочки из-за войны в Украине / скриншот YouTube

Российский актер Владимир Гостюхин, который поддерживает войну в Украине, рассказал, как порвал все связи с дочкой и сестрой.

По его словам, он пытался связаться с сестрой после вторжения России в Украину, но ему не понравилась реакция родственницы на его письмо. Свою историю актер поведал пропагандисту Борису Корчевникову.

"Я потерял сестру… Ну как потерял? Она не совсем здорова, возраст уже. Вся эта украинская пропаганда заморочила ей голову, с ней невозможно разговаривать! Сестра жила в Харькове, у нас достаточно там родственников. Когда началась спецоперация, я отправил ей письмо, и что началось… Пошла антирусская речь… У меня была истерика. Это у многих сейчас", - заявил он.

Более того, Гостюхин не общается и со своей внебрачной дочерью Александрой, которая сейчас живет в США.

"Там сошли с ума. Дочь отошла от России. Она приняла американскую сторону", - заявил актер.

Ранее мать юмориста и уроженца Донецка Александра Реввы, которая не так давно уверяла, что "Россия победит" вдруг стала сетовать на то, что ее сын не общается с ней. По ее словам, Ревва не заезжает к ней в гости, даже когда бывает в городе Сочи, где живет предательница и родительница шоумена.

Также мы писали, что российский бизнесмен, серийный предприниматель и олигарх, основатель одноименного банка Олег Тиньков решил официально отказаться от российского гражданства.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине новости шоу бизнеса
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