"Не могу ассоциироваться с путинским фашизмом": российский олигарх решил отказаться от гражданства РФ

Олег_Тиньков / Instagram

Российский бизнесмен, серийный предприниматель и олигарх, основатель одноименного банка Олег Тиньков решил официально отказаться от российского гражданства.

Соответствующим постом он поделился на своей странице в Instagram. "Я официально отказался от российского гражданства. Не могу видеть все это, и ассоциироваться с путинским фашизмом", - написал он.

По его словам, он не может видеть, как его бывшие соотечественники "убивают и грабят просто так мирных людей". "Я хочу это всё "развидеть", особенно после того, что мне пришлось пережить последние 3года. Жизнь одна и она бесценна. Надеюсь все больше бизнесменов последуют за мной, и перестанут работать на фашизм, бросят свои бизнесы и гражданство", - призывает Тиньков.

Он также делает приписку для "псевдо-патриотов". "Донбаса бы не было, если бы туда ваш Пупкин не залез в 2014году. Я патриот России больше, чем вы. Так как вы болтаете, а я делал и делаю. Я - герой России, настоящий, а не эти", - добавляет Тиньков.