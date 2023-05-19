Артистка, которая молчит о войне в Украине Седокова, болеет аутоимунным заболеванием.

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В сети обсуждают болезнь Седоковой / Коллаж Главред. Фото Instagram

Бывшая подруга Анны Седоковой и экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Найник рассказала о неизлечимой болезни певицы украинского происхождения, которая молчит о войне и жестоком нападении России на Украину.

В частности, подруга Седоковой говорит, что у певицы хроническа крапивница. А не проходит она из-за того, что Седокова перебарщивает с омолаживающими процедурами.

"Грамотные врачи давно должны были объяснить, что такие аутоиммунные заболевания чаще всего случаются из-за имплантов, филлеров и так далее. С годами аутоиммунные реакции на импланты становятся чаще и тяжелее. Все девушки должны это знать и прекратить тюнинговать себя!" — заявила 45-летняя Татьяна Найник, которую цитирует пропагандистское издание Стархит.

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Сама Седокова, которая считает себя красивой женщиной жалуется, что становится похожей на Шрека. "И из красивой женщины ты прекращаешься в Шрека. Я ненавижу эту болезнь и то, что она делает со мной. Ненавижу, какой слабой становлюсь, как опухает все мое тело и лицо. Кажется, ты весишь сто тонн", — сетует недалекая певица.

Напомним, украинская певица Анна Седокова живет в США, но при этом не оставляет попыток наведаться в Россию. Она приехала в Москву, где посетила премьеру кинофильма. Она была одета в кожаный комбинезон. Очевидно, что она хотела похвастаться своими похудевшими формами.

Напомним, ранее Седокова в очередной раз озаботилась своими интимными частями тела. Певица, которую волнуют исключительно постельные проблемы с ее мужем и свой вес, а не зверства в Украине, выложила фото своей пятой точки и подписала ее: "Для тех кто переживал. Мячи на месте".

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