Анна Седокова / instagram.com/annasedokova/

Украинская певица Анна Седокова, которая живет в США, но при этом не оставляет попыток наведаться в Россию, которая развязала кровавую войну в Украине.

Посредственная певица приехала в Москву, где посетила премьеру кинофильма. Она была одета в кожаный комбинезон. Очевидно, что она хотела похвастаться своими похудевшими формами.

Она также выложила "печальный" пост о женской дружбе.

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Седокова в России. Фото Стархит

"Меня давно так не удивляли, — призналась певица. — Просто женщины и женская дружба — это то, что может быть разменяно на фантики. На такие мелкие, очень мелкие деньги. Пусть завтрашний день убережет меня от двуличных людей, пожалуйста! И не надо прикрываться великим. Все максимально мелко", - написала она.

Напомним, ранее Седокова в очередной раз озаботилась своими интимными частями тела.

Так, на этот раз Седокова, которую волнуют исключительно постельные проблемы с ее мужем и свой вес, а не зверства в Буче, выложила фото своей пятой точки и подписала ее: "Для тех кто переживал. Мячи на месте".

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