Певица продолжает навещать страну агрессора, несмотря на жуткую войну, которую развязала Россия.
Украинская певица Анна Седокова, которая живет в США, но при этом не оставляет попыток наведаться в Россию, которая развязала кровавую войну в Украине.
Посредственная певица приехала в Москву, где посетила премьеру кинофильма. Она была одета в кожаный комбинезон. Очевидно, что она хотела похвастаться своими похудевшими формами.
Она также выложила "печальный" пост о женской дружбе.
"Меня давно так не удивляли, — призналась певица. — Просто женщины и женская дружба — это то, что может быть разменяно на фантики. На такие мелкие, очень мелкие деньги. Пусть завтрашний день убережет меня от двуличных людей, пожалуйста! И не надо прикрываться великим. Все максимально мелко", - написала она.
Напомним, ранее Седокова в очередной раз озаботилась своими интимными частями тела.
Так, на этот раз Седокова, которую волнуют исключительно постельные проблемы с ее мужем и свой вес, а не зверства в Буче, выложила фото своей пятой точки и подписала ее: "Для тех кто переживал. Мячи на месте".
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