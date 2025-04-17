Голливудский актер признался в любви террористу-Путину и собрался в Россию

Кратко:
- Что сказал Ван Дамм
- Зачем он собрался ехать к оккупанту Путину
Голливудский актер, которого недавно обвинили в сексуальном скандале, Жан Клод Ван Дамм, похоже, сказал террористу и оккупанту, президенту РФ Путину, что он хочет приехать в Россию в качестве "посла мира".
В странном видео, опубликованном в Telegram российскими пропагандистами, Ван Дамм говорит страстную речь, пишет Sky News.
В частности, Жан Клод Ван Дамм на видео говорит убийце Путину, что он хочет приехать в Россию в качестве "посла мира". "Мы хотим приехать в Россию. Мы постараемся сделать это так, как вы хотите — стать послом мира".
Издание сообщает, что это не первый визит в Россию человека, прозванного "Мускулами из Брюсселя". В 2010 году он сидел рядом с Путиным на соревнованиях по смешанным единоборствам в Сочи. Теперь же, обойдя тему войны России на Украине и ее продолжающегося противостояния с Западом, Ван Дамм пообещал говорить "только о мире, спорте и счастье", а не о политике, после чего завершил видео "крепким поцелуем Путину".
Актер также добавил, что для него будет "честью" взять на себя такую роль.
Такое странно слышать от Ван Дамма, ведь большинство знаменитостей отвернулись от Путина с тех пор, как он начал свое вторжение в феврале 2022 года в Украину. , но некоторые продолжают его защищать. Из них самым известным является американский актер Стивен Сигал.
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Как ранее писал Главред, ранее голливудский актер Алек Болдуин заявил, что Мелании Трамп нравится его пародия на Дональда Трампа в "Saturday Night Live" — потому что она думает, что она "точно" передает ее мужа. Болдуин заявил, что бывший пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер однажды проболтался за кулисами церемонии вручения премии "Эмми".
Напомним, ранее американский актер Алек Болдуин, который попал в жуткую ситуацию, когда на съемках у него выстрелило ружье и убило оператора-постановщика из Украины Галину Хатчинс, заявлял, что заканчивает свою актерскую карьеру. Из-за трагедии на съемках фильма "Ржавчина" он потерял 5 крупных контрактов.
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