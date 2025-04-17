Жан Клод Ван Дамм появился в неоднозначном видео, где подлизался к Путину.

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Ван Дамм удивил неожиданным реверансом Путину / коллаж фото УНИАН

Кратко:

Что сказал Ван Дамм

Зачем он собрался ехать к оккупанту Путину

Голливудский актер, которого недавно обвинили в сексуальном скандале, Жан Клод Ван Дамм, похоже, сказал террористу и оккупанту, президенту РФ Путину, что он хочет приехать в Россию в качестве "посла мира".

В странном видео, опубликованном в Telegram российскими пропагандистами, Ван Дамм говорит страстную речь, пишет Sky News.

Жан Клоду Ван Дамму грозит серьезное разбирательство / Фото Instagram/jcvd

В частности, Жан Клод Ван Дамм на видео говорит убийце Путину, что он хочет приехать в Россию в качестве "посла мира". "Мы хотим приехать в Россию. Мы постараемся сделать это так, как вы хотите — стать послом мира".

Издание сообщает, что это не первый визит в Россию человека, прозванного "Мускулами из Брюсселя". В 2010 году он сидел рядом с Путиным на соревнованиях по смешанным единоборствам в Сочи. Теперь же, обойдя тему войны России на Украине и ее продолжающегося противостояния с Западом, Ван Дамм пообещал говорить "только о мире, спорте и счастье", а не о политике, после чего завершил видео "крепким поцелуем Путину".

Ван Дамм решил ехать в Россию / Фото Instagram/jcvd

Актер также добавил, что для него будет "честью" взять на себя такую ​​роль.

Такое странно слышать от Ван Дамма, ведь большинство знаменитостей отвернулись от Путина с тех пор, как он начал свое вторжение в феврале 2022 года в Украину. , но некоторые продолжают его защищать. Из них самым известным является американский актер Стивен Сигал.

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