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"Новая любовь": Ефросинина похвасталась сумкой за 65 тысяч

Алена Кюпели
17 апреля 2025, 22:26
69
Маша Ефросинина купила сумку за 65 000 гривен.
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина похвасталась покупкой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Кратко:

  • Ефросинина показала новую сумку
  • Сколько она стоит

Украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина, теперь уже не в образе блондинки, похвасталась новой сумочкой от известного французского модного дома Celine.

На своей странице в Instagram, Ефросинина показала небольшую сумочку коричневого цвета.

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Ефросинина показала дорогую сумку
Ефросинина показала дорогую сумку / Фото Instagram/mashaefrosinina

"Эта малышка - моя новая любовь", - делится она.

К слову, "любовь" обошлась ведущей в копеечку.

Сумка французского бренда
Сумка французского бренда / Фото https://closet2closet.eu/

Стоимость сумочки составляет 1350 евро (65 000 гривен).

инфографика ефросинина
инфографика ефросинина / инфографика: Главред

Новую вещь Ефросинина приобрела через байера.

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Как ранее писал Главред, накануне Ефросинина сообщила, что пала жертвой вируса, которым сейчас болеют многие. Симптомы оказались настолько сильными, что ей потребовалась профессиональная помощь медиков.

Напомним, Маша Ефросинина пригласила своего мужа Тимура Хромаева для интервью, где ответила на все слухи. По словам ведущей, она с Хромаевым уже расходилась и пара делала перерыв в отношениях.

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Кто такая Маша Ефросинина?

Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

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