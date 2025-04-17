"Новая любовь": Ефросинина похвасталась сумкой за 65 тысяч

Кратко:
- Ефросинина показала новую сумку
- Сколько она стоит
Украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина, теперь уже не в образе блондинки, похвасталась новой сумочкой от известного французского модного дома Celine.
На своей странице в Instagram, Ефросинина показала небольшую сумочку коричневого цвета.
"Эта малышка - моя новая любовь", - делится она.
К слову, "любовь" обошлась ведущей в копеечку.
Стоимость сумочки составляет 1350 евро (65 000 гривен).
Новую вещь Ефросинина приобрела через байера.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Как ранее писал Главред, накануне Ефросинина сообщила, что пала жертвой вируса, которым сейчас болеют многие. Симптомы оказались настолько сильными, что ей потребовалась профессиональная помощь медиков.
Напомним, Маша Ефросинина пригласила своего мужа Тимура Хромаева для интервью, где ответила на все слухи. По словам ведущей, она с Хромаевым уже расходилась и пара делала перерыв в отношениях.
Вас также может заинтересовать:
- "Приседать и приседать": Ефросинина повторила голый образ жены Канье Уэста
- Копия мама: Ефросинина показала редкое фото взрослой дочери
- "Везли тело из Севастополя": Маша Ефросинина поделилась своей болью
Кто такая Маша Ефросинина?
Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред