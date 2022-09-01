Седокова выложила свои 'мячи': рэппер-любитель ракет Джиган оценил

Анна Седокова / instagram.com/annasedokova/

Украинская певица Анна Седокова, которая долгое время живет в Америке, но молчит по поводу кровопролитной войны в Украине, в очередной раз озаботилась своими интимными частями тела.

Так, на этот раз Седокова, которую волнуют исключительно постельные проблемы с ее мужем и свой вес, а не зверства в Буче, выложила фото своей пятой точки и подписала ее: "Для тех кто переживал. Мячи на месте".

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Ее фото успел заценить рэппер из Одессы Джиган, который живет вместе с миллионершей Оксаной Самойловой в Москве, ест торты в виде ракет на своей день рождения, а также, видимо, любит женщин "в соку", а не "в костях".

В частности, он пришел на страницу украинки и залайкал ее "мячи".

Напомним, ранее российский рэпер Джиган, который сам родом из Одессы, получил от жены Оксаны Самойловой циничный подарок - торт в виде ракеты. Что интересно, Джигану он понравился, рэпер был приятно поражен. И это все несмотря на то, что жители его родной Одессы ежедневно прячутся под звуки воздушной тревоги, а некоторых уже убили российские ракеты. Об этом стало известно из фото и видео, которые рэпер публиковал на своей странице в Instagram.

Известно, что торт-ракету привезли в заведение, где состоялась официальная часть празднования. После того, как торт выкатили в зал, повар поджег его и все смотрели на "запуск ракеты".

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