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Известный рэпер Джиган из Одессы отпраздновал день рождения с тортом в виде ракеты

3 августа 2022, 16:45

На метровом десерте была установлена фигурка рэпера. Повар поджег торт, имитируя "запуск ракеты".

Джиган и торт-ракета
Джиган отпраздновал день рождения с тортом-ракетой / Коллаж фото Instagram/iamgeegun, скриншот

Российский рэпер Джиган, который сам родом из Одессы, получил от жены Оксаны Самойловой циничный подарок - торт в виде ракеты. Что интересно, Джигану он понравился, рэпер был приятно поражен. И это все несмотря на то, что жители его родной Одессы ежедневно прячутся под звуки воздушной тревоги, а некоторых уже убили российские ракеты. Об этом стало известно из фото и видео, которые рэпер публиковал на своей странице в Instagram.

Известно, что торт-ракету привезли в заведение, где состоялась официальная часть празднования. После того, как торт выкатили в зал, повар поджег его и все смотрели на "запуск ракеты".

торт-ракета Джигана
Джиган отпраздновал день рождения с тортом-ракетой / скриншот

Высота этого десерта достигла около метра, а на глазурь была прикреплена буква G. На нем также была размещена съедобная фигурка Джигана.

торт-ракета Джигана
Джиган отпраздновал день рождения с тортом-ракетой / скриншот

Также стало известно, что рэперу подарили элитный Mercedes за 10 млн рублей (166 тыс. долларов).

Напомним, известный украинский шоумен Анатолий Анатолич написал небольшую сказку, в которой жестко обругал российских артистов украинского происхождения, которые молчат о войне России против Украины ‒ Регину Тодоренко, Анну Седокову и Джигану (Дениса Устименко).

Украино-российскую войну Анатолич описал как резню в лесу, в котором Путин в образе медведя разрушает все на своем пути и убивает мирных жителей. А между тем" животные " делают вид, что ничего не происходит.

Другие новости:

война в Украине Одесса российское вторжение Джиган
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