Известный рэпер Джиган из Одессы отпраздновал день рождения с тортом в виде ракеты

На метровом десерте была установлена фигурка рэпера. Повар поджег торт, имитируя "запуск ракеты".
Российский рэпер Джиган, который сам родом из Одессы, получил от жены Оксаны Самойловой циничный подарок - торт в виде ракеты. Что интересно, Джигану он понравился, рэпер был приятно поражен. И это все несмотря на то, что жители его родной Одессы ежедневно прячутся под звуки воздушной тревоги, а некоторых уже убили российские ракеты. Об этом стало известно из фото и видео, которые рэпер публиковал на своей странице в Instagram.
Известно, что торт-ракету привезли в заведение, где состоялась официальная часть празднования. После того, как торт выкатили в зал, повар поджег его и все смотрели на "запуск ракеты".
Высота этого десерта достигла около метра, а на глазурь была прикреплена буква G. На нем также была размещена съедобная фигурка Джигана.
Также стало известно, что рэперу подарили элитный Mercedes за 10 млн рублей (166 тыс. долларов).
Напомним, известный украинский шоумен Анатолий Анатолич написал небольшую сказку, в которой жестко обругал российских артистов украинского происхождения, которые молчат о войне России против Украины ‒ Регину Тодоренко, Анну Седокову и Джигану (Дениса Устименко).
Украино-российскую войну Анатолич описал как резню в лесу, в котором Путин в образе медведя разрушает все на своем пути и убивает мирных жителей. А между тем" животные " делают вид, что ничего не происходит.
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