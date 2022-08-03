Никитюк тронула Сеть до слез историей о беженцах из Мариуполя / УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Популярная телеведущая и шоувумен Леся Никитюк поразила Сеть рассказом о том, как она приютила в собственном доме Хмельницком большую семью беженцев из Мариуполя. Об этом звезда рассказала в эфире "Нового канала".

"Приезжала семья из Мариуполя, они двигались за границу. Там дети, псы, коты. Так они мне тыкали деньги. Говорили: "Мы не знали, куда едем, но нам так повезло с вами, вы так здесь всем занимаетесь, хотим вам оставить деньги". И давали мне 50 тысяч гривен. Говорю им: "Вы что, с ума сошли? Даже если бы там было 20 гривен, я не взяла бы". В этой истории нет ничего ужасного, она не об обстрелах и ранениях, она о человечности, о душе", – поделилась ведущая.

Напомним, ранее Леся Никитюк отдельно отметила тот факт, что бренд Dolce&Gabbana продолжает сотрудничество с россиянами ‒ представителями страны-агрессора.

Телеведущая показала скандального известного русского поп-певца Филиппа Киркорова, одетого с ног до головы в вещи производства Dolce & Gabbana. Она предложила украинцам напомнить бренду, с кем именно он продолжает сотрудничество.

Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук до того рассказывал о своем тесном общении с Киркоровым. Более того, однажды они встретились за границей и провели дружеский ужин.

"Мне бы хотелось думать, что он увидел во мне мужчину, с которым хотел бы провести вечер. Мне это греет душу. Но я не такой ориентации. Я люблю женщин", - сказал Остапчук.

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