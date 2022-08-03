Надежда Мейхер в откровенном топе поманила необъятной зоной декольте

Надежда Мейхер показала глубокое декольте в откровенном топе / instagram.com/meiherbymeiher

Украинская певица и актриса Надежда Мейхер засветила "убийственную" зону декольте в топе собственного дизайна. Талантливый человек талантлив во всем, а красивый человек еще может и изящно продемонстрировать свои творения.

Что и делает Мейхер для собственного бренда одежды. На своей странице в Instagram она поделилась снимком стильного наряда, ярким украшением которого стала она сама.

Артистка предстала перед поклонниками в черной юбке-карандаш с завышенной талией и топе на тонких бретельках серо-коричневого цвета с легким розоватым оттенком. Мейхер дополнила этот образ белыми массивными серьгами и жакетом.

На фото она позирует вполоборота, чтобы представить одежду собственного бренда в более выгодном свете. Однако комплименты от поклонников получил не только стильный лук. В комментариях отмечают параметры тела певицы, в особенности ее пышную грудь в шелковистом топе, как близкие к райским.

Надежда Мейхер показала глубокое декольте в откровенном топе / instagram.com/meiherbymeiher

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