Надежда Мейхер показала пышные формы в полупрозрачном боди

Надежда Мейхер показала фигуру в прозрачном боди и костюме / instagram.com/meiherbymeiher

Украинская певица, актриса и дизайнерка Надежда Мейхер вышла в ветреную степь, чтобы побаловать фанатов новым соблазнительным кадром.

На рабочей странице певицы в Instagram появился снимок, из-за которого один из поклонников артистки назвал ее богиней плодородия. На нем она позирует, стоя босиком среди луговых цветов и трав.

Мейхер изогнулась, будто ветер клонит ее к земле. Она держит в руках большой платок, который также треплет непогода. Для живописного кадра артистка избрала не менее живописный наряд.

Она надела серо-голубой костюм с узкой юбкой до средины щиколотки. Вместо блузы или топа Мейхер облачилась в кремовый подчеркнуто облегающий боди с крупными прозрачными вставками, сквозь которые выглядывает ее пышный бюст.

Надежда Мейхер показала фигуру в прозрачном боди и костюме / instagram.com/meiherbymeiher

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