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Надежда Мейхер показала пышные формы в полупрозрачном боди

19 июля 2022, 03:37

Облегающий наряд готов треснуть от сочных прелестей артистки.

Надежда Мейхер
Надежда Мейхер показала фигуру в прозрачном боди и костюме / instagram.com/meiherbymeiher

Украинская певица, актриса и дизайнерка Надежда Мейхер вышла в ветреную степь, чтобы побаловать фанатов новым соблазнительным кадром.

На рабочей странице певицы в Instagram появился снимок, из-за которого один из поклонников артистки назвал ее богиней плодородия. На нем она позирует, стоя босиком среди луговых цветов и трав.

Мейхер изогнулась, будто ветер клонит ее к земле. Она держит в руках большой платок, который также треплет непогода. Для живописного кадра артистка избрала не менее живописный наряд.

Она надела серо-голубой костюм с узкой юбкой до средины щиколотки. Вместо блузы или топа Мейхер облачилась в кремовый подчеркнуто облегающий боди с крупными прозрачными вставками, сквозь которые выглядывает ее пышный бюст.

Надежда Мейхер
Надежда Мейхер показала фигуру в прозрачном боди и костюме / instagram.com/meiherbymeiher

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Ранее 54-летняя австралийская певица Кайли Миноуг в сумасшедшем мини-платье кислотно-желтого цвета засветила стройные ножки.

Также Мадонна удивила поклонников видом своего лица вблизи - настоящее произведение пластической хирургии она явила миру без капли макияжа.

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