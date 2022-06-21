Чарует фигурой и прикрывает живот рукой: Надежда Мейхер снялась в манящем шелковом наряде

Надежда Мейхер подчеркнула пышную фигуру шелковым кимоно / instagram.com/meiherbymeiher

Украинская певица, актриса и дизайнерка Надежда Мейхер показала новый интригующий снимок. Для свежих фото она использовала свой рабочий Instagram-аккаунт.

Там появился фрагмент весьма занятной фотосессии, которая так и приковывает любопытные взгляды, ведь и наряд, и модель просто обворожительны.

Во время съемки для коллекции женской одежды собственного дизайна Мейхер предстала в тонком шелковом кимоно глубокого черного цвета. Скользящее платье на запах идеально подчеркнуло пышные грудь и бедра, а также тонкую талию певицы.

Меж тем поза артистки на снимке выдает в ней какую-то тайну - Надежда Мейхер в шикарном платье прогуливается возле старинного дома, опустив голову и взгляд в пол, и придерживая рукой живот.

Надежда Мейхер подчеркнула пышную фигуру шелковым кимоно / instagram.com/meiherbymeiher

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Ранее своей красотой похвасталась девушка фронтмена Kalush Orchestra Олега Псюка Александра Билобров - она снялась в чувственной фотосессии в ретро-стиле.

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