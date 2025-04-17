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Попрощалась: Катя Кузнецова рассказала о квартире в Москве

Алена Кюпели
17 апреля 2025, 19:17
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Катерина Кузецова рассказала о том, что теперь будет с ее квартирой в Москве.
Катерина Кузнецова хвастается прекрасной фигурой
Катерина Кузнецова рассказала о недвижимости в РФ / Коллаж Главред, фото Instagram/katyakıno

Кратко:

  • Что с квартирой Катерины Кузнецовой в РФ
  • Что она собирается с ней делать

Украинская актриса Катерина Кузнецова рассказала о том, что случилось с ее квартирой в террористической Москве.

Как известно, до полномасштабного вторжения России в Украину, артистка много снималась в террористическом государстве и имела там квартиру.

Катя Кузнецова рассказала о квартире в Москве
Катя Кузнецова рассказала о квартире в Москве / Скриншот YouTube

В интервью Славе Демину, актриса рассказала, что она старается избавиться от этой квартиры и даже запустила процесс продажи недвижимости.

"Квартира в процессе продажи. Надеюсь, что все будет нормально, не знаю, но где-то в глубине души я уже с ней попрощалась, хотя это неправильно. Я могу ее продать, но там есть вопросы, которые я сейчас решаю. На момент, когда началось полномасштабное вторжение, я в той квартире проживала три года, а мне нужно было прожить пять лет для того, чтобы я не попадала на какие-то налоги. Но сейчас там возникли другие вопросы, потому что у меня паспорт украинский, но не могу сказать, что у меня есть какие-то сильные проблемы", — поделилась актриса.

Катя Кузнецова рассказала о квартире
Катя Кузнецова рассказала о квартире / Скриншот Instagram/katykino

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Напомним, ранее Катя Кузнецова показала, как занимается баррэ. По словам Кузнецовой, главное найти свой вид спорта. "И все будет круто! Будет мотивация, тренировки в удовольствие и крутой результат", - говорит она.

Ранее Катя Кузнецова рассказала об отношениях со своим парнем. Своей историей актриса поделилась с ведущим Славой Деминым. Демин расспросил Кузнецову, что она думает по поводу фразы "хороших русских не существует". "Согласна. И мы часто ссоримся по этому поводу", - говорит актриса Кузнецова.

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