Стройная Кароль показала необычную и стильную модель джинсов

Кратко:
- Тина Кароль показала стильный лук
- Как она выглядит
Украинская известная певица Тина Кароль опубликовала свежие фото, которые она опубликовала на своей странице в Instagram.
В сториз Тина Кароль показала свой образ в джинсах и черном лонгсливе. Она шикарно выглядит в этом луке - стройно и молодо. К слову, Кароль показала интересную модель денима.
Это были джинсы со средней посадкой и молнией.
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Напомним, ранее Главред сообщал, что Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.
А также Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.
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Кто такая Тина Кароль?
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
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