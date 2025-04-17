Стройная Кароль показала необычную и стильную модель джинсов

В сториз Тина Кароль показала свой образ в джинсах.

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Тина Кароль - красотка, как всегда / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol/?hl=uk

Кратко:

Тина Кароль показала стильный лук

Как она выглядит

Украинская известная певица Тина Кароль опубликовала свежие фото, которые она опубликовала на своей странице в Instagram.

В сториз Тина Кароль показала свой образ в джинсах и черном лонгсливе. Она шикарно выглядит в этом луке - стройно и молодо. К слову, Кароль показала интересную модель денима.

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Стильная Тина Кароль в модных джинсах показала фото / Фото Instagram/Tina Karol

Это были джинсы со средней посадкой и молнией.

Тина Кароль наделала селфи / Фото Instagram/Tina Karol

Тина Кароль наделала селфи / Фото Instagram/Tina Karol

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Напомним, ранее Главред сообщал, что Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

Кароль, инфографика, рос / Главред

А также Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.

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Кто такая Тина Кароль? Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

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