Бывший муж Седоковой разрешил ей запостить фото дочери, которая не живет с ней

Моника, дочь Седоковой не живет с ней, стала уже совсем взрослой.

Анна Седокова / instagram.com/annasedokova/

40-летняя певица Анна Седокова показала свою среднюю жочь, которую она родила от бизнесмена Максима Чернявского, который отсудил у нее дочь и запретил делится ее снимками в социальных сетях.

Однако муж сжалился над Седоковой и в день ее рождения позволил ей опубликовать снимки девочки. Седокова поделилась ими на своей странице в Instagram.

"На фото моя взрослая дочь Моника. Такая красивая, мудрая и веселая. И пусть наша история тоже станет надеждой и историей про то, как даже после самой сильной бури все успокаивается, и выходит солнце. Что можно жить в мире и согласии, даже после самых сложных ситуаций. Можно и нужно", - написала Седокова.

Она также отметила, что на фото - ее семья. И у всех у них разные фамилии. "Пока", - написала Седокова.