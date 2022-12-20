Муж Cедоковой похвастался ее промежностью

Украинская певица Анна Седокова, которая подло и малодушно молчит о войне в Украине, снова выставляет интимные части тела в своих социальных сетях.
И мы бы может и не писали об этой предательнице, если бы она каждый раз не удивляла своей недалекостью и узколобием. Буквально на днях она вместе с мужем любовалась на его гениталии вместе со всем подписчиками Instagram. Теперь, по мнению Седоковой, пришло время увидеть ее собственные интимные части тела.
Так, на своей странице в Instagram Седокова показала свою промежность, рядом с которой застряла рука ее мужа.
Ранее Седокова вернулась к своему молодому мужу, после того, как потусила на свадьбе у в Москве.
В доказательство Седокова, которая молчит о войне в Украине, позировала вместе с мужем, демонстрируя похабные позы и половые органы своего "молодуна" Яниса.
Тот, видимо, считает, что ему есть чем хвастаться и показал на фото грудь Седоковой и свои плавки. Поклонники пары тут же принялись расхваливать единственное достоинство мужа Седоковой, однако некоторые упрекнули спортсмена, что тот полностью "не раскрыл контекст".
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