Муж Cедоковой похвастался ее промежностью

Пара не устает показывать, что их брак связывают прочные узы из любви и доверия.

Анна Седокова / instagram.com/annasedokova

Украинская певица Анна Седокова, которая подло и малодушно молчит о войне в Украине, снова выставляет интимные части тела в своих социальных сетях.

И мы бы может и не писали об этой предательнице, если бы она каждый раз не удивляла своей недалекостью и узколобием. Буквально на днях она вместе с мужем любовалась на его гениталии вместе со всем подписчиками Instagram. Теперь, по мнению Седоковой, пришло время увидеть ее собственные интимные части тела.

Так, на своей странице в Instagram Седокова показала свою промежность, рядом с которой застряла рука ее мужа.

Ранее Седокова вернулась к своему молодому мужу, после того, как потусила на свадьбе у в Москве.

В доказательство Седокова, которая молчит о войне в Украине, позировала вместе с мужем, демонстрируя похабные позы и половые органы своего "молодуна" Яниса.

Тот, видимо, считает, что ему есть чем хвастаться и показал на фото грудь Седоковой и свои плавки. Поклонники пары тут же принялись расхваливать единственное достоинство мужа Седоковой, однако некоторые упрекнули спортсмена, что тот полностью "не раскрыл контекст".

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