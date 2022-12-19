'Какой у Яниса большой янис': Седокова с мужем устроили похабную фотосессию у бассейна

Седокова пытается удержать крохи популярности, прибегая к разнообразным способам, опускаясь все ниже.

Анна Седокова / instagram.com/annasedokova/

После того, как украинская предательница Анна Седокова побывала на свадьбе такого же предателя, реппера из Одессы, который состоит на иждивении у своей супруги-россиянки, и чуть не испортила ее, она вернулась к своему молодому мужу.

В доказательство Седокова, которая молчит о войне в Украине, позировала вместе с мужем, демонстрируя похабные позы и половые органы своего "молодуна" Яниса.

Тот, видимо, считает, что ему есть чем хвастаться и показал на фото грудь Седоковой и свои плавки. Поклонники пары тут же принялись расхваливать единственное достоинство мужа Седоковой, однако некоторые упрекнули спортсмена, что тот полностью "не раскрыл контекст".

Комментаторы обрадовались такому фото и даже успели оценить "инструмент" по его техническим характеристикам.

"Ты это, волыну убери", "Какой у Яниса большой янис", "Пошлятина какая", "Что это за колбаска рядом с Янисом лежит", - прокомментировали фото пользователи.

Напомним, ранее Седокова прогулялась в леопардовой шубе по улицам Парижа.

Соответствующим видео певица поделилась на своей странице в Instagram.

Оказывается обнаженный демарш - это поздравление Седоковой самой себя. "С днем рождения самую сильную девочку из всех, кого я знаю. Меня", - похвалила себя Седокова.

Она также написала пост, где поделилась тем, о чем жалеет. "Если меня спросят о чем я сейчас жалею, то скажу о том, что не разрешала себе многое. Не разрешала чувствовать, не разрешала жить. А жила так, как прилично. Хотя, давайте скажем прямо, у меня не всегда получалось. Сегодня я живу так, как чувствую. Потому что всем никогда не понравишься. А себе обязательно нужно", - говорит Седокова.

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