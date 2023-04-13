У популярного российского продюсера и композитора заподозрили неизлечимую болезнь

У Игоря Крутого очень болезненный и нездоровый вид, на который обратили внимание его поклонники.

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Игорь Николаев, Игорь Крутой / скриншот

В сети появилось фото, которое встревожило российских поклонников популярного в стране-агрессоре России композитора и продюсера Игоря Крутого.

Так на изображении, которое на своей странице в Instagram опубликовал российский певец Игорь Николаев, фанаты заметили изменившегося композитора. Он заметно похудел, а также сильно сдал, что делает его намного старше, чем он есть на самом деле.

Его поклонники предполагают, что Крутой болен чем-то серьезным, потому как такое похудение может являться симптомом тяжелого заболевания. Между тем, ранее врачи диагностировали у Игоря Крутого сахарный диабет.

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Игорь Крутой, Игорь Николаев и Александр Буйнов / Instagram

Уже тогда врачи посадили артиста на строгую диету. Но вот свежее фото снова вызывает вопросы в отношении здоровья Крутого.

Кстати, 68-летний Игорь Крутой, который на самом деле - Крутий, молчит о том что агрессор-Россия напала на Украину, убивая мирных граждан и уничтожая украинские города.

Артист родился в Кировоградской области, в небольшом городе Гайворон.

Напомним, ранее российский певец и композитор Игорь Николаев, который упорно "не замечает" войны в Украине, скорбит о близком друге. На своей страничке в Instagram он опубликовал раритетное фото, на котором он запечатлён вместе с Игорем Крутым и Муслимом Магомаевым.

Также ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией страны-агрессора России Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру государства-агрессора с просьбой проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины.

"Прошу вас проверить Аллу Борисовну Пугачеву на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины", - говорится в документе.

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