Умер актер Хельмут Бергер, сыгравший фантомаса

Популярный актер, легенда австрийского кино Хельмут Бергер скончался в четверг. 29 мая ему исполнилось бы 79 лет.
По данным его агентства, он умер в Зальцбурге в возрасте 78 лет. Бергер был исключительным талантом, он играл с Роми Шнайдер, Элизабет Тейлор и Генри Фонда, среди прочих. Наиболее известная его роль - роль Фантомаса в одноименном фильме, сообщает orf.at.
Бергер провел свое детство и юность в Зальцбурге, позже работал в Париже и Лондоне портным и фотомоделью, снимался в рекламе. С 1964 по 1966 год Бергер учился в Центральной драматической школе в Лондоне, но не окончил ее. Он отправился в Перуджу, чтобы изучать итальянский язык в университете. Он получил свой первый экранный опыт в качестве статиста и с меньшими ролями в фильме "Мегаполис Чинечитта", а затем в 1966 году его первооткрыватель, а затем партнер Лукино Висконти впервые снялся в небольшой роли в фильме "Сегодняшние ведьмы".
В его фильмографии ленты "Колдуньи", "Гибель богов", "Портрет Дориана Грея", "Фантомас", "Крестный отец 3", "Сен-Лоран. Стиль — это я" и другие.
Напомним, ранее шведский музыкант и гитарист легендарной группы АВВА Лассе Велландер скончался в возрасте 70 лет после непродолжительной борьбы с раком. О болезни он узнал в 2021 году, и она стремительно прогрессировала.
Ранее стало известно, что турецкий актер Чагдаш Чанкая ("Основание: Осман") погиб в результате землетрясения, от которого содрогнулась Турция и Сирия 6 февраля - тело его и супруги нашли под завалами.
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