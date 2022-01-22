Как сейчас выглядит толстушка из сериала Отчаянные домохозяйки - 20-летняя Медисон Де Ла Гарза

Как изменилась дочь Габриэль Солис из Отчаянных домохозяек / instagram.com/maddelagarza

Американская актриса Медисон Де Ла Гарза сыграла роль дочери одной из главных героинь культового сериала Отчаянные домохозяйки (2004-2012).

Девушка воплотила в жизнь персонажа Хуаниты Солис - пухленькой старшей дочери бывшей модели Габриэль Солис.

С Де Ла Гарза связано множество комичных ситуаций в сюжете - ее стройная и всегда утонченная мама постоянно пыталась помочь девочке сбросить вес, но малышка наотрез отказывалась, продолжая с огромным аппетитом поедать сладкое.

Сейчас Медисон Де Ла Гарза 20 лет. Детская пухлость сошла, и актриса превратилась в красивую девушку. Она по-прежнему является обладательницей пышных форм, которые, впрочем, стали "фишкой" артистки. Она пережила детские комплексы из-за лишнего веса и принимает свое тело в любых объемах.

Повторить актерский успех после Отчаянных домохозяек Де Ла Гарза не удалось, в ее послужном списке есть несколько небольших ролей, в частности в фильме Очень плохая училка. Впрочем, девушка все же решила связать свою жизнь с кино и учится на сценариста.

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Медисон Де Ла Гарза, исполнительница роли Хуаниты Солис, сейчас / instagram.com/maddelagarza

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