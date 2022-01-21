Найди 10 отличий: Кончита Вурст смыла макияж и показала как выглядит мужественный Том Нойвирт

Как выглядит Кончита Вурст в реальной жизни / instagram.com/conchitawurst

Победительница Евровидения-2014 Кончита Вурст - сценический псевдоним австрийского певца Тома Нойвирта. Бородатая латиноамериканка, которая говорит, все, что ей вздумается - альтер-эго артиста, его рабочий костюм, образ, позволяющий Тому доносить до аудитории важный посыл: "Быть собой, не важно, как ты выглядишь и во что одеваешься, каким гендерным ролям следуешь - это прекрасно".

Страницы в социальных сетях у Тома и Кончиты общие. Молодой человек выкладывает как свои повседневные фото, так и концертные образы дрэг-квин.

И те, и другие снимки неизменно становятся объектом всеобщего интереса - где же на самом деле заканчивается Том и начинается Кончита?

Поклонники с радостью принимают обоих. Им нравится стиль и свободомыслие Кончиты, ее задор и обаяние. Они также высоко ценят мужскую привлекательность и подчеркнутую маскулинность Нойвирта.

На новых фото Том показал себя без макияжа (который нередко носит и за пределами сцены), парика, блесток и накладной груди. На снимке - приятный молодой мужчина с темными волосами и бородой, и спокойной полуулыбкой на лице. В нем едва узнается бородатая женщина-латиноамериканка, которая прославила Нойвирта на весь мир.

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Том Нойвирт показал себя вне образа Кончиты Вурст / instagram.com/conchitawurst

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