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"Язиката хвеська!": Леся Никитюк в соблазнительном боди поиграла язычком на камеру

20 января 2022, 15:36
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Снимок ведущей вызвал спор: какие же игрушки предпочитают мальчики?

Леся Никитюк снялась в сексуальном боди / instagram.com/lesia_nikituk

Модель и телеведущая Леся Никитюк побаловала своих подписчиков новыми горячими фото.

Для фанатов помладше девушка хвастнула новой игровой консолью, поклонников постарше привлекла своими аппетитными формами.

Никитюк снялась в черном боди с умопомрачительным вырезом, из которого так и вываливалась ее аппетитная грудь. Ее ведущая стыдливо прикрыла прядью волос, однако фантазия без труда может дорисовать все пикантные подробности.

Девушка также игриво высунула язычок, продемонстрировав идеально ровные зубки.

Подписчики Никитюк отметили - девушка прекрасно владеет языком во всех смыслах: и разговор способна поддержать, и позу манящую принять.

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Леся Никитюк показала игрушки для взрослых мальчиков / instagram.com/lesia_nikituk

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Ранее Снежанна Бабкина снялась абсолютно голой, сидя в сугробе.

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