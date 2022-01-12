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Леся Никитюк показала горячее постельное фото в одних колготках

12 января 2022, 19:47
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Ведущая побаловала себя утонченным подарком.

Леся Никитюк показала, как потратила деньги на путешествия / instagram.com/lesia_nikituk

Модель и телеведущая Леся Никитюк к отдыху и путешествиям относится с особым трепетом, ведь именно эти два занятия ей подарили не только массу ярких впечатлений, но и широкую известность.

Второй страстью девушки, похоже, являются брендовые вещи. На своей странице в Instagram Никитюк поделилась, на что потратила свой бюджет на путешествия.

Ведущая показала соблазнительный снимок, на котором она позирует, лежа на необъятной кровати. На ней лишь бюстгальтер без бретелек, массивные золотые часы и брендовые колготки FENDI Skims из коллекции, в создании которой принимала участие Ким Кардашьян.

"... никогда ничего себе не жалейте. Кто-то поехал отдыхать на острова, а я сделала проще - за такие же деньги купила себе колготки :)" - подписала фото Никитюк.

Но все же ведущая немного лукавит - приобретенный ею аксессуар стоит 115 долларов - чуть больше 3 тыс. в пересчете на гривны. Дороже на 500 грн стоит одноместный номер в курортном спа-отеле Mirotel в Трускавце, из которого Никитюк вернулась на днях.

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Но искусству баловать себя и любить себя у Леси Никитюк все же стоит поучиться.

Леся Никитюк показала, как балует себя в постели / instagram.com/lesia_nikituk

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Ранее Виктория Смеюха показала пышные ягодицы в смелом прозрачном облачении.

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