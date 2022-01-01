Леся Никитюк в прозрачном корсете соблазнила стройными формами

Звезда позировала у елки.
Украинская телеведущая Леся Никитюк поздравила украинцев с Новым годом и показала себя в откровенном виде.
На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото в соблазнительном наряде.
Леся надела прозрачное платье-корсет с оголенными плечами.
Свой образ звезда дополнила сумочкой и туфлями в пол.
Также Никитюк распустила волосы и сделала нежный макияж.
Напомним, ранее балерина Анастасия Волочкова снялась топлес в стильном образе.
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Автор: Ульяна Виноградова