Без шпагата, но топлес: Анасатсия Волочкова игриво обнажила грудь

Волочкова снялась в брючном костюме топлес / instagram.com/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова нередко становится объектом насмешек и въедливых замечаний о ее стиле, нарядах и образе жизни. Артистка решила доказать, что все это - лишь мишура, за которой скрывается истинная леди.

Так, с пожеланием хорошей предпраздничной недели, Волочкова выложила новое фото, на котором позирует в белом брючном костюме. Балерина стоит вполоборота, раздетой до пояса, пиджаком она стыдливо прикрывает обнаженную грудь.

На лице Волочковой играет загадочная улыбка. Артистка сделала сдержанный макияж, а волосы с "мокрым эффектом" зачесала назад.

В таком виде балерина пришлась по душе поклонникам, они похвалили ее за тонкий вкус и изящество.

Даже отъявленные хейтеры Волочковой признали, что этот образ ей удался - утонченный, женственный и совсем не вульгарный.

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Анастасия Волочкова обнажила грудь в утонченном образе / instagram.com/volochkova_art

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