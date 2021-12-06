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Леся Никитюк показала себя без белья

6 декабря 2021, 19:28
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Звезда предстала на пляже.

Леся Никитюк сверкнула без белья / instagram.com/lesia_nikituk

Известная украинская телеведущая, звезда шоу "Орел и решка" Леся Никитюк показала cвоим поклонникам новые фото.

Она предстала на пляже и позировала без нижнего белья.

На фото, размещенных в Instagram, видно, что Леся не надела лифчика. Под ультракоротким платьем на бретелях с оголенной спиной фанаты не заметили у нее традиционного ремешка.

Никитюк предстала без макияжа, но дополнила свой образ роскошными украшениями - массивным жемчужным колье и лаконичным золотым браслетом.

Леся Никитюк сверкнула без белья

Напомним, ранее Леся эротично съела конфету Дмитрия Гордона Птичье молоко.

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