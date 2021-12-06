Леся Никитюк показала себя без белья

Звезда предстала на пляже.
Известная украинская телеведущая, звезда шоу "Орел и решка" Леся Никитюк показала cвоим поклонникам новые фото.
Она предстала на пляже и позировала без нижнего белья.
На фото, размещенных в Instagram, видно, что Леся не надела лифчика. Под ультракоротким платьем на бретелях с оголенной спиной фанаты не заметили у нее традиционного ремешка.
Никитюк предстала без макияжа, но дополнила свой образ роскошными украшениями - массивным жемчужным колье и лаконичным золотым браслетом.
Напомним, ранее Леся эротично съела конфету Дмитрия Гордона Птичье молоко.
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Автор: Ульяна Виноградова