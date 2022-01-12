Виктория Смеюха показала пышные ягодицы в смелом прозрачном облачении

"Черненькая из НеАнгелов" сразила фанатов наповал.
Певица и бывшая участница дуэта НеАнгелы Виктория Смеюха анонсировала выход ремикса на свою песню с помощью соблазнительного фото.
На снимке артистка позирует на фоне огромного плаката, изображающего летящий самолет. Она опирается на него обеими руками и позирует вполоборота.
Для фотографии певица выбрала необычный наряд - золотисто-зеленую кофту из полупрозрачной сверкающей ткани и брюк, аппетитно обнажающих пышные формы Смеюхи.
Драйв. Скорость. Динамика. Кураж. Запал. Такие эмоции пообещала фанатам артистка после прослушивания ее нового трека.
Однако поклонники, в ожидании музыкальных опусов Смеюхи, нашли нечто более интересное для восторженных отзывов.
В комментариях под фото им было сложно удержаться от комплиментов красоте и изяществу певицы:
"Несравненная Победа - ВИКТОРИЯ❤️"
"Блин, от красивая, не перестаю восхищаться".
"Красотка и очень Талантливая девушка!"
"Очень ❤️"
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