Надежда Мейхер в образе знойной цыганки показала испанскую страсть на руках мужчины

Надежда Мейхер показала крутые бедра и могучий голос / instagram.com/nadyameiher

Певица и актриса Надежда Мейхер в очередной раз доказала, что она - не просто красивая фигурка и личико, а серьезная исполнительница с высоким творческими амбициями.

Артистка показала свою репетицию с оркестром. Она исполняла арию Хабанера (Любовь - мятежная птица) из оперы Жоржа Бизе Кармен.

Впервые на публике Мейхер выступила в роли Кармен в июне 2021 года. По словам самой певицы, преподаватель по вокалу порекомендовал ей исполнять оперу, когда ей было всего 18 лет.

На какое-то время она закинула эту затею. Затем, начав сольную карьеру, плотно занялась академическим пением, и нашла себя в образе цыганки из бессмертной оперы Бизе.

Начальным кадром видео репетиции послужило фото из первой постановки с Мейхер - на снимке она позирует практически спиной к зрителю, сидя на руках у мужчины в военной форме и страстно обнимая его за шею.

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Надежда Мейхер в образе Кармен / instagram.com/nadyameiher

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