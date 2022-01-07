Надежда Мейхер в образе знойной цыганки показала испанскую страсть на руках мужчины

Певица знает, чем покорить сердца поклонников.
Певица и актриса Надежда Мейхер в очередной раз доказала, что она - не просто красивая фигурка и личико, а серьезная исполнительница с высоким творческими амбициями.
Артистка показала свою репетицию с оркестром. Она исполняла арию Хабанера (Любовь - мятежная птица) из оперы Жоржа Бизе Кармен.
Впервые на публике Мейхер выступила в роли Кармен в июне 2021 года. По словам самой певицы, преподаватель по вокалу порекомендовал ей исполнять оперу, когда ей было всего 18 лет.
На какое-то время она закинула эту затею. Затем, начав сольную карьеру, плотно занялась академическим пением, и нашла себя в образе цыганки из бессмертной оперы Бизе.
Начальным кадром видео репетиции послужило фото из первой постановки с Мейхер - на снимке она позирует практически спиной к зрителю, сидя на руках у мужчины в военной форме и страстно обнимая его за шею.
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