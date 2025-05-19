55 лет посвятила сцене: умерла известная украинская актриса

Людмила Игнатенко умерла в Киеве после продолжительной болезни.

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Людмила Игнатенко умерла в Киеве / коллаж: Главред, фото: facebook.com/tugtheatre

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Где работала Людмила Игнатенко

В каких проектах принимала участие

В понедельник, 19 мая, в Театре Юного зрителя попрощались с актрисой Людмилой Игнатенко, которая умерла накануне в возрасте 82 лет. О смерти Людмилы Игнатенко сообщили в Театре юного зрителя.

Актриса 55 лет отдала работе в этом театре. Людмила Игнатенко закончила студию при Театре им. Ивана Франко и сразу начала работать в киевском ТЮЗе.

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В Театре юного зрителя она сыграла более 60 ярких ролей, в частности в знаковых спектаклях "Пеппи Длинныйчулок", "Котовасия", "Сон", "Без вины виноваты". Также она озвучила десятки персонажей в мультфильмах и радиопередачах.

"Ее образы были наполнены искренностью, глубиной и любовью. Она говорила с детскими сердцами языком правды и добра. Благодаря ее таланту театр находил отклик у самых маленьких зрителей, а спектакли - становились событием. Светлая память. Покойся с миром, дорогая Людмила Сергеевна. Ваше творчество - навсегда с нами", - говорится в сообщении театра.

В молодости она служила в Киевском академическом украинском драматическом театре им. Франко и Таллинском театре русской драмы.

В 70-е Людмила Сергеевна начала работать над озвучанием персонажей советских мультфильмов. Например, ее голосом говорят герои "Солнечного каравая", "Несмышленого воробья" и других анимационных фильмов тех лет.

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