'Сам наступаю себе на горло': Цимбалюк открыл фанатам личную тайну

Тарас Цимбалюк поделился мыслями о смысле жизни и отношениях в Instagram.

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Цимаблюк объяснил, как он видит отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

О чем сказал Цимбалюк:

Актер осуждает советский подход к отношениям (ранние браки, терпение ради мнения общества)

Он советует доверять Вселенной, людям, концентрироваться на искренних чувствах и слушать свое нутро

Украинский актер и герой нового сезона шоу "Холостяк" на СТБ Тарас Цимбалюк решил открыться поклонникам и высказал свое откровенное мнение относительно отношений. Соответствующее сообщение артист сделал 18 мая в Instagram.

"Смысл жизни - у каждого свой... Конечно, можно скрываться от своих истинных желаний, ставить десятки ширм... Кто-то всю жизнь может прожить без глубоких чувств и притяжения... Потому что найти и почувствовать это - удивительная удача. Действительно, единицы могут чувствовать что-то неземное... Совок, например, вообще побуждал людей идти по учебнику: раньше рожать детей, как бы (плохо - ред.) ни было, не рвать брак, потому что "шо скажут люди" и т. д. Кстати, это, бывает, до сих пор культивируется и передается современным украинцам", - отметил актер. видео дня

По мнению Цимбалюка, сегодня у людей "тотально не хватает здорового авантюризма и аппетита реализации во всех становлениях".

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

Кроме этого, актер считает, что в отношениях стоит прислушиваться друг к другу через призму прислушивания к себе. Герой нового сезона шоу "Холостяк" отметил, что понять, чего действительно хочется можно только в тот момент, когда научился быть максимально откровенным с собой.

"Я иногда сам наступаю себе на горло. Чаще всего, как Нострадамус, зная, что будет ф*гово. Я учусь быть с собой откровенным. Вам, собственно, тоже хочу этого пожелать. Более практичной опции, пожалуй, и не придумаешь. Смысл жизни - космические ощущения. Мы здесь ради эмоций. Доверяйте Вселенной, людям, концентрируйтесь на чувствах, на искренних чувствах, слушайте свое нутро", - посоветовал Цимбалюк.

Свое сообщение актер дополнил кадром со съемок клипа. Однако, какого именно, не отметил.

Тарас Цимбалюк - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, недавно Тарас Цимбалюк познакомил поклонников со своей семьей. Он показал "секретную" сестру-красавицу.

Кроме этого, Тараса Цимбалюка заподозрили в романе с известной актрисой. Даже вся съемочная команда не могла понять: артисты просто играют или они влюблены друг в друга.

Последние новости о Цимбалюке:

Кто такой Тарас Цимбалюк? Тарас Цимбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

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