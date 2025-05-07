Тарас Цымбалюк показал "секретную" сестру-красотку

Кратко:
- Тарас Цымбалюк рассказал, что у него есть родная сестра
- Актер показал, как выглядит Ольга
Украинский актер Тарас Цымбалюк начал активно знакомиться с поклонниками в преддверии выхода романтического реалити-шоу "Холостяк" с ним в главной роли. К примеру, артист познакомил их со своей семьей.
Так, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram Цымбалюк рассказал, что у него есть сестра Ольга, про существование которой он раньше не распространялся.
В своем блоге актер опубликовал сэлфи с сестрой - привлекательной брюнеткой, и даже отметил ее на фото. Ольга Цымбалюк - модель и стилист. Сейчас она живет и работает в Батуми, Грузия.
На страницах брата и сестры можно найти также фото их родителей. Татьяна Васильевна - преподаватель французского языка и филолог, Василий Васильевич - историк и литературовед.
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Также Джамала рассказала о захвате оккупантами дома в Крыму, в котором жили ее родители. Артистка призналась, что ее родные получали угрозы из-за активной позиции дочери.
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Кто такой Тарас Цымбалюк?
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
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