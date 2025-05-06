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"Отвратительное чувство": Джамала рассказала о захвате оккупантами дома в Крыму

Виталий Кирсанов
6 мая 2025, 21:28
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Джамала считает, что репрессии усилились после ее громкого выступления на "Евровидении-2016" с песней "1944".
коллаж: Главред, фото: instagram.com/jamalajaaa
Джамала рассказала о захвате оккупантами дома в Крыму / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jamalajaaa

Кратко:

  • Летом 2023 года российские оккупанты ворвались в дом ее родных
  • Джамала хочет извиниться перед родителями

Украинская популярная певица Джамала поделилась переживаниями по поводу незаконного захвата дома ее родителей в оккупированном Крыму, что стало для семьи тяжелой эмоциональной потерей. Об этом сообщает "Суспільне Чернігів".

Артистка вспомнила, как летом 2023 года российские оккупанты ворвались в дом ее родных и "национализировали" его, не имея на это законного права. Хотя сама она юридически давно не имеет отношения к дому - еще в 17 лет выписалась, когда поступила в консерваторию, - давление на семью продолжилось.

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"Отвратительное чувство, когда в твои вещи залезли своими лапами и копаются... Конечно, мой отец с мамой переживают. Потому что юридически это невозможно. Когда я поступала в консерваторию в 17 лет, я выписалась из дома. Там нет моего вообще и следа. То есть дом не мой, а моих родителей, дом моего деда. Это наша история, и мне жаль", - признается Джамала.

Джамала считает, что репрессии усилились после ее громкого выступления на "Евровидении-2016" с песней "1944", которая разоблачает преступления советского режима против крымских татар.

"Думаю, что я их настолько задеваю, что после "1944" они уже устраивали пытки под домом моих родителей", - говорит певица.

Несмотря на угрозы и страх, Джамала не останавливается. Она продолжает нести голос своего народа, даже понимая, что ее активная позиция оборачивается страданиями для близких. Ее мать пережила настолько сильный стресс, что развился сахарный диабет.

"Мне хочется извиниться перед родителями за то, что я делаю, но не делать этого, я не могу. Просто спрятаться и бояться - именно об этом мечтает "руский мир", - подытожила Джамала.

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Джамала ответила на хейт относительно того, что она родила своего третьего сына Алима из-за того, чтобы ее муж имел возможность выехать из Украины и освободить своего мужа от мобилизации.

Ранее Главред рассказывал о сложном решении Варвары Кошевой. 17-летняя дочь Евгений Кошевого готовится вступить во взрослую жизнь, и ей придется сделать непростой выбор.

Также украинская ведущая и журналистка Маричка Падалко показала, как сейчас выглядят ее родители. Она поделилась снимками в честь их золотой свадьбы.

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Кто такая Джамала?

Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

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